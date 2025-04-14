Против губернатора Паслера на выборы пойдет молодой депутат

«Новые люди» отправят на выборы главы Свердловской области Ранта Агаджаняна
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на акции «В России вкуснее». Екатеринбург , нечаев алексей, агаджанян рант
Алексей Нечаев обсуждал молодого соратника с главой региона 14 апреля Фото:

Одним из соперников врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера на сентябрьских выборах будет депутат заксобрания от партии «Новые люди» Рант Агаджанян. Об этом URA.RU сообщили три источника, знакомые с итогами встречи Паслера с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым днем 14 апреля.

«Кандидатом от „НЛ“ будет Агаджанян», — сообщил один из собеседников. По словам другого, решение в действительности было принято еще до визита Нечаева в Екатеринбург. А третий источник знает, что, как и сообщало агентство, на разных этапах обсуждались две другие фамилии — депутата Госдумы Александра Демина (был соперником губернатора Евгения Куйвашева на выборах-2022) и депутата гордумы Екатеринбурга от «Новых людей», протеже УГМК Сергея Козлова.

«У Нечаева на Демина другие планы. Демину поручен важный партийный проект, ему просто некогда. А Козлову просто обозначили, что пока без шансов», — уточнил собеседник URA.RU.

Ранту Агаджаняну 29 лет. Он, уроженец Краснодарского края, давно знаком с Нечаевым, участвовал в его образовательной программе «Капитаны», а затем помогал продвигать ее в регионах РФ. Именно по заданию Нечаева Агаджанян перебрался в Екатеринбург из Москвы и создавал ячейку «НЛ» на Среднем Урале перед выборами в заксо и Госдуму 2021 года.

Внеочередные губернаторские выборы пройдут 14 сентября. Известно, что Дениса Паслера, назначенного врио главы области 26 марта, будет выдвигать «Единая Россия».

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Одним из соперников врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера на сентябрьских выборах будет депутат заксобрания от партии «Новые люди» Рант Агаджанян. Об этом URA.RU сообщили три источника, знакомые с итогами встречи Паслера с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым днем 14 апреля. «Кандидатом от „НЛ“ будет Агаджанян», — сообщил один из собеседников. По словам другого, решение в действительности было принято еще до визита Нечаева в Екатеринбург. А третий источник знает, что, как и сообщало агентство, на разных этапах обсуждались две другие фамилии — депутата Госдумы Александра Демина (был соперником губернатора Евгения Куйвашева на выборах-2022) и депутата гордумы Екатеринбурга от «Новых людей», протеже УГМК Сергея Козлова. «У Нечаева на Демина другие планы. Демину поручен важный партийный проект, ему просто некогда. А Козлову просто обозначили, что пока без шансов», — уточнил собеседник URA.RU. Ранту Агаджаняну 29 лет. Он, уроженец Краснодарского края, давно знаком с Нечаевым, участвовал в его образовательной программе «Капитаны», а затем помогал продвигать ее в регионах РФ. Именно по заданию Нечаева Агаджанян перебрался в Екатеринбург из Москвы и создавал ячейку «НЛ» на Среднем Урале перед выборами в заксо и Госдуму 2021 года. Внеочередные губернаторские выборы пройдут 14 сентября. Известно, что Дениса Паслера, назначенного врио главы области 26 марта, будет выдвигать «Единая Россия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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