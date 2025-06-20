Россия нашла нового партнера по поставкам СПГ

Глава Минэнерго Цивилев: Россия собирается поставлять СПГ в Мексику
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия работает с Мексикой по вопросам поставок СПГ
Россия работает с Мексикой по вопросам поставок СПГ Фото:

Россия предложила Мексике поставки сжиженного природного газа и передачу технологий в энергетической отрасли. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас есть отличные технологии в области сжиженного газа. Мы готовы делиться этими технологиями, готовы и поставлять сжиженный природный газ в Мексику», — заявил Сергей Цивилев, его слова передает ТАСС. Министр отметил, что совместная работа с мексиканской стороной уже ведется.

Кроме того, Россия готова предоставить Мексике современные решения по добыче нефти в сложных геологических условиях, а также по повышению эффективности нефтепереработки. По словам главы Минэнерго, Москва способна организовать полный производственный цикл в топливно-энергетическом комплексе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти вплоть до конечного потребителя.

Цивилев добавил, что Москва также открыта для сотрудничества в сфере производства и передачи электроэнергии. Российские технологии позволяют обеспечивать электричеством даже самые отдаленные населенные пункты и промышленные объекты. Глава Минэнерго подчеркнул, что российские компании готовы к взаимодействию с мексиканскими партнерами и пригласил заинтересованные организации к сотрудничеству в энергетическом секторе.

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Россия предложила Мексике поставки сжиженного природного газа и передачу технологий в энергетической отрасли. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «У нас есть отличные технологии в области сжиженного газа. Мы готовы делиться этими технологиями, готовы и поставлять сжиженный природный газ в Мексику», — заявил Сергей Цивилев, его слова передает ТАСС. Министр отметил, что совместная работа с мексиканской стороной уже ведется. Кроме того, Россия готова предоставить Мексике современные решения по добыче нефти в сложных геологических условиях, а также по повышению эффективности нефтепереработки. По словам главы Минэнерго, Москва способна организовать полный производственный цикл в топливно-энергетическом комплексе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти вплоть до конечного потребителя. Цивилев добавил, что Москва также открыта для сотрудничества в сфере производства и передачи электроэнергии. Российские технологии позволяют обеспечивать электричеством даже самые отдаленные населенные пункты и промышленные объекты. Глава Минэнерго подчеркнул, что российские компании готовы к взаимодействию с мексиканскими партнерами и пригласил заинтересованные организации к сотрудничеству в энергетическом секторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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