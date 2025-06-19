19 июня 2025

В ХМАО хирурги удалили у пациентки огромную опухоль в матке

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Хирурги Нижневартовска прооперировали 52-летнюю пациентку с огромной миомой
Хирурги Нижневартовска прооперировали 52-летнюю пациентку с огромной миомой Фото:

Специалисты Нижневартовского перинатального центра прооперировали 52-летнюю пациентку с миомой матки. Размер тела матки из-за опухоли достигал 30 сантиметров, сообщает telegram-канал «Здравоохранение Югры».

«На проведенном пациентке УЗИ органов малого таза было обнаружено увеличение тела матки до размеров, как при 30 неделях беременности. Учитывая гигантские размеры миомы, возраст пациентки, было принято решение о проведении гистерэктомии лапаротомическим доступом», — сообщает telegram-канал.

Операция прошла успешно и без каких-либо последствий. После снятия швов пациентка была выписана из учреждения.

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Специалисты Нижневартовского перинатального центра прооперировали 52-летнюю пациентку с миомой матки. Размер тела матки из-за опухоли достигал 30 сантиметров, сообщает telegram-канал «Здравоохранение Югры». «На проведенном пациентке УЗИ органов малого таза было обнаружено увеличение тела матки до размеров, как при 30 неделях беременности. Учитывая гигантские размеры миомы, возраст пациентки, было принято решение о проведении гистерэктомии лапаротомическим доступом», — сообщает telegram-канал. Операция прошла успешно и без каких-либо последствий. После снятия швов пациентка была выписана из учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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