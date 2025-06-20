Путин рассказал о впечатляющем достижении России на мировой арене

Путин: Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил о достижениях российской экономики
Путин заявил о достижениях российской экономики Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Россия занимает первое место по Европе и четвертое по миру по объему экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании, который проходит во время Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).

«РФ занимает первое место в Европе по объему экономики, заявил президент РФ. В мире четвертое», — сообщил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что в настоящее время перед Россией стоит задача по переносу экономики на траекторию сбалансированного роста. Она заключается в низкой безработице и умеренной инфляции.

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Россия занимает первое место по Европе и четвертое по миру по объему экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании, который проходит во время Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ). «РФ занимает первое место в Европе по объему экономики, заявил президент РФ. В мире четвертое», — сообщил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что в настоящее время перед Россией стоит задача по переносу экономики на траекторию сбалансированного роста. Она заключается в низкой безработице и умеренной инфляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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