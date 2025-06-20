Путин рассказал о впечатляющем достижении России на мировой арене

Россия занимает первое место по Европе и четвертое по миру по объему экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании, который проходит во время Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).
«РФ занимает первое место в Европе по объему экономики, заявил президент РФ. В мире четвертое», — сообщил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что в настоящее время перед Россией стоит задача по переносу экономики на траекторию сбалансированного роста. Она заключается в низкой безработице и умеренной инфляции.
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