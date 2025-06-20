Путин: ВВП России растет, несмотря на сложные условия

ВВП России растет более высокими темпами, чем у других стран, хотя страна находится в сложных условиях. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на полях Петербургского Международного экономического форума.
«Несмотря на сложный фон, ВВП РФ прибавлял более 4% ежегодно, рос темпами выше мировых» — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что прирост нефтегазового ВВП в 2024 году составил 4,9%, и это весомые цифры.
При этом вклад сырьевой составляющей в российскую экономику перестал быть определяющим, отметил Путин. Также рост ВВП не завязан только на оборонно-промышленном комплексе, заключил президент.
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