Путин: ВВП России растет, несмотря на сложные условия

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Путин заявил, что экономика России зависит не только от ОПК и сырьевой составляющей
Путин заявил, что экономика России зависит не только от ОПК и сырьевой составляющей Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

ВВП России растет более высокими темпами, чем у других стран, хотя страна находится в сложных условиях. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на полях Петербургского Международного экономического форума. 

«Несмотря на сложный фон, ВВП РФ прибавлял более 4% ежегодно, рос темпами выше мировых» — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что прирост нефтегазового ВВП в 2024 году составил 4,9%, и это весомые цифры. 

При этом вклад сырьевой составляющей в российскую экономику перестал быть определяющим, отметил Путин. Также рост ВВП не завязан только на оборонно-промышленном комплексе, заключил президент.

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ВВП России растет более высокими темпами, чем у других стран, хотя страна находится в сложных условиях. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на полях Петербургского Международного экономического форума.  «Несмотря на сложный фон, ВВП РФ прибавлял более 4% ежегодно, рос темпами выше мировых» — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что прирост нефтегазового ВВП в 2024 году составил 4,9%, и это весомые цифры.  При этом вклад сырьевой составляющей в российскую экономику перестал быть определяющим, отметил Путин. Также рост ВВП не завязан только на оборонно-промышленном комплексе, заключил президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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