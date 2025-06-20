В Кунашаке (Челябинская область) сотрудники ФСБ и следственного комитета задержали директора МБУ «Дорсервис» Наиля Булатова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в присвоении и растрате в крупном размере.
«По версии следствия, в период с 29 января по 16 июня текущего года директор МБУ „Дорсервис“, используя свое служебное положение, давал подчиненным сотрудникам указание на заправку топливом автотранспорт, не находящийся в оперативном управлении организации и принадлежащий иным лицам. Таким образом, фигурант похитил вверенное ему имущество в виде товарно-материальных ценностей на общую сумму более 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома.
Булатову, которому 65 лет, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере). Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!