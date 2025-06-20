В челябинском селе задержан директор дорожной фирмы. Видео

В Кунашаке ФСБ и СКР задержали главу МБУ «Дорсервис» Наиля Булатова
© Служба новостей «URA.RU»
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Наиля Булатова обвинили в присвоении и растрате
Наиля Булатова обвинили в присвоении и растрате Фото:

В Кунашаке (Челябинская область) сотрудники ФСБ и следственного комитета задержали директора МБУ «Дорсервис» Наиля Булатова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в присвоении и растрате в крупном размере.

«По версии следствия, в период с 29 января по 16 июня текущего года директор МБУ „Дорсервис“, используя свое служебное положение, давал подчиненным сотрудникам указание на заправку топливом автотранспорт, не находящийся в оперативном управлении организации и принадлежащий иным лицам. Таким образом, фигурант похитил вверенное ему имущество в виде товарно-материальных ценностей на общую сумму более 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома.

Булатову, которому 65 лет, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере). Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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В Кунашаке (Челябинская область) сотрудники ФСБ и следственного комитета задержали директора МБУ «Дорсервис» Наиля Булатова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его обвиняют в присвоении и растрате в крупном размере. «По версии следствия, в период с 29 января по 16 июня текущего года директор МБУ „Дорсервис“, используя свое служебное положение, давал подчиненным сотрудникам указание на заправку топливом автотранспорт, не находящийся в оперативном управлении организации и принадлежащий иным лицам. Таким образом, фигурант похитил вверенное ему имущество в виде товарно-материальных ценностей на общую сумму более 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома. Булатову, которому 65 лет, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере). Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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