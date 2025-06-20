Путин привел оборонной промышленности пример успешной работы

Оборонно-промышленный комплекс России должен ориентироваться на стандарт, задаваемый теми компаниями, у которых время от формирования идеи до практической реализации продукта занимает всего несколько месяцев. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«У некоторых российских компаний время от идей до реализации продукта сократилось до месяцев, на такие стандарты должен ориентироваться и ОПК», — заявил Владимир Путин во время пленарного заседания, которое проходит в рамках Петербургского Международного экономического форума. Слова президента передает корреспондент URA.RU.
Президент поручил добиваться сопряжения ОПК с гражданской промышленностью и уходить от их четкого разделения, поскольку такие тенденции наблюдаются по всему миру. По словам Путина, Россия учтет негативный опыт принятия решений по развитию ОПК, который сегодня набрал хороший темп — предприятия кратно увеличили объем выпускаемой продукции и осваивают новейшие образцы технологий.
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