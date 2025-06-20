«Партия пенсионеров» определилась с кандидатами на выборы в Законодательное Собрание Челябинской области

В Челябинске прошло общее собрание регионального отделения «Партии пенсионеров», на котором были выдвинуты кандидаты на выборы в Заксобрание региона. В первую тройку списка вошли Степан Фирстов, Владимир Владимирский и Дмитрий Попов — все трое по профессии врачи, передает корреспондент URA.RU.
«Более половины выдвинутых на выборы кандидатов в Законодательное собрание — врачи, работающие в различных медицинских организациях Челябинской области», — сообщил председатель Совета Челябинского регионального отделения «Партии пенсионеров» Степан Фирстов, передает корреспондент URA.RU.
Фирстов и Владимирский — действующие депутаты ЗСО региона. Дмитрий Попов — новое имя в партийном списке «пенсионеров». Попов — известный врач, заведующий неврологическим отделением ОКБ №3, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Челябинской области, доцент кафедры реабилитации и спортивной медицины ЮУГМУ. Как и на прошлых выборах в ЗСО, «Партия пенсионеров» делает ставку на представителей медицинского сообщества Южного Урала.
Выборная кампания 2020 года неожиданно для политологов принесла челябинским представителям «Российской партии пенсионеров за справедливость» сразу два мандата. Партия стала считаться многообещающей политической силой, а ее региональное отделение стало «паровозом» для соседних регионов на выборах в Госдуму 2021 года.
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