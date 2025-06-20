В Москве вспыхнул конфликт с участием «Русской общины» из-за лезгинки во дворе. Видео

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Мужчины в черных футболках остановили подростка, который танцевал лезгинку
Мужчины в черных футболках остановили подростка, который танцевал лезгинку Фото:

В одном из жилых комплексов Москвы произошел конфликт между членами «Русской общины» и подростком, который танцевал лезгинку во дворе дома. Видео инцидента публикуют telegram-каналы. 

На видеозаписи видно, как мужчина останавливает подростка и его спутницу. Видео публикует telegram-канал «ЧП Чечня». «Ты какого черта здесь превосходство свое показываешь?» — сказал мужчина. «Я развлекаюсь» — ответил подросток. После этого мужчина интересуется, почему молодой человек устроил танцы во дворе, на что подросток спрашивает, каким образом его действия нарушают законодательство. В этот момент видео обрывается. Как утверждает подписчик telegram-канала, приславший видео, конфликт начался именно из-за исполнения национального танца. 

На другом видео можно заметить, как к подростку, исполняющему лезгинку во дворе, подходят мужчины в черном. Подросток просит его отпустить и приносит извинения, однако отказывается повторить их на камеру. Он также заявляет о своей любви к русскому народу и звонит дяде, чтобы попросить у него помощи. Именно после его вмешательства, по словам источника канала, конфликт был разрешен. 

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В одном из жилых комплексов Москвы произошел конфликт между членами «Русской общины» и подростком, который танцевал лезгинку во дворе дома. Видео инцидента публикуют telegram-каналы.  На видеозаписи видно, как мужчина останавливает подростка и его спутницу. Видео публикует telegram-канал «ЧП Чечня». «Ты какого черта здесь превосходство свое показываешь?» — сказал мужчина. «Я развлекаюсь» — ответил подросток. После этого мужчина интересуется, почему молодой человек устроил танцы во дворе, на что подросток спрашивает, каким образом его действия нарушают законодательство. В этот момент видео обрывается. Как утверждает подписчик telegram-канала, приславший видео, конфликт начался именно из-за исполнения национального танца.  На другом видео можно заметить, как к подростку, исполняющему лезгинку во дворе, подходят мужчины в черном. Подросток просит его отпустить и приносит извинения, однако отказывается повторить их на камеру. Он также заявляет о своей любви к русскому народу и звонит дяде, чтобы попросить у него помощи. Именно после его вмешательства, по словам источника канала, конфликт был разрешен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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