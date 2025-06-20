В одном из жилых комплексов Москвы произошел конфликт между членами «Русской общины» и подростком, который танцевал лезгинку во дворе дома. Видео инцидента публикуют telegram-каналы.
На видеозаписи видно, как мужчина останавливает подростка и его спутницу. Видео публикует telegram-канал «ЧП Чечня». «Ты какого черта здесь превосходство свое показываешь?» — сказал мужчина. «Я развлекаюсь» — ответил подросток. После этого мужчина интересуется, почему молодой человек устроил танцы во дворе, на что подросток спрашивает, каким образом его действия нарушают законодательство. В этот момент видео обрывается. Как утверждает подписчик telegram-канала, приславший видео, конфликт начался именно из-за исполнения национального танца.
На другом видео можно заметить, как к подростку, исполняющему лезгинку во дворе, подходят мужчины в черном. Подросток просит его отпустить и приносит извинения, однако отказывается повторить их на камеру. Он также заявляет о своей любви к русскому народу и звонит дяде, чтобы попросить у него помощи. Именно после его вмешательства, по словам источника канала, конфликт был разрешен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.