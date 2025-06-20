Мороженое 18+, окрошка и мидии: какие летние гастроновинки появились в ресторанах ХМАО

Летом югорские рестораторы подготовили обновленное меню. Гурманам предлагают полакомиться разными видами окрошки, фруктовыми салатами, мидиями, а на десерт — алкогольным мороженым (18+). Какие гастроновинки попробовать в разгар сезона — в подборке URA.RU.
Шеф-повара сургутского ресторана Veranda придумали для гостей легкие, но сытные блюда. К столу подают, например, равиоли с крабом и салат с клубникой, арбузом и страчателлой в медовом соусе. Освежиться помогут лимонады или прохладный кофейный напиток.
В «Углях» тем временем появилось главное летнее блюдо. На выбор — окрошка на квасе с цыпленком, либо на мацони (кисломолочный напиток — прим.ред.) с индейкой. А из морских деликатесов предлагают мидии.
Летние бизнес-ланчи включили в меню ресторана «Кинза» в Ханты-Мансийске. В будние дни к заказу доступны разные наборы: в первой половине недели — щи, уха, окрошка, а во второй — салаты, манты и запеченная рыба.
Сезонными новинками жителей Ханты-Мансийска балуют и в BRO Restobar. Кроме окрошки гостям советуют попробовать салат с форелью или свекольник с сорбетом. Из необычных десертов в ресторане — ягодное мороженое с джином.
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