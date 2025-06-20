«Мегафонная оголтелая риторика»: Захарова оценила переговоры между Ираном и Европой по ядерной тематике

МИД РФ: переговоры Ирана и европейцев по ядерной тематике сводятся к махинациям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По ее мнению, переговоры сводятся к махинациям
По ее мнению, переговоры сводятся к махинациям Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры между Ираном и европейскими странами по ядерной тематике сводятся к махинациям. Об этом она рассказала в рамках МАГАТЭ.

«Это какая-то мегафонная оголтелая риторика. А если они хотят заниматься дипломатией, у них для этого есть все возможности, например на площадке МАГАТЭ. Заниматься не бесконечными махинациями и превращением очередной международной организации в инструмент реализации конъюнктурных каких-то идей, а заниматься реальной дипломатией там», — передает слова Марии Захаровой издание РИА Новости.

По словам дипломата, переговоры — непростая задача, однако в рамках дипломатии ей необходимо заниматься. Она подчеркнула, что Россия продолжает конструктивный диалог на площадке МАГАТЭ и в рамках Организации Объединенных Наций. Захарова добавила, что российская сторона открыта для реальной дипломатии и готова делиться опытом с западными партнерами.

Ранее Мария Захарова уже подчеркивала, что Россия выступает за поиск политических решений и диалог для урегулирования конфликтов, в том числе между Израилем и Ираном, и готова содействовать началу конструктивных переговоров. Москва неоднократно заявляла о своей готовности выступить посредником и поддерживать стабильные отношения со всеми сторонами, подчеркивая приоритет дипломатических методов разрешения международных споров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры между Ираном и европейскими странами по ядерной тематике сводятся к махинациям. Об этом она рассказала в рамках МАГАТЭ. «Это какая-то мегафонная оголтелая риторика. А если они хотят заниматься дипломатией, у них для этого есть все возможности, например на площадке МАГАТЭ. Заниматься не бесконечными махинациями и превращением очередной международной организации в инструмент реализации конъюнктурных каких-то идей, а заниматься реальной дипломатией там», — передает слова Марии Захаровой издание РИА Новости. По словам дипломата, переговоры — непростая задача, однако в рамках дипломатии ей необходимо заниматься. Она подчеркнула, что Россия продолжает конструктивный диалог на площадке МАГАТЭ и в рамках Организации Объединенных Наций. Захарова добавила, что российская сторона открыта для реальной дипломатии и готова делиться опытом с западными партнерами. Ранее Мария Захарова уже подчеркивала, что Россия выступает за поиск политических решений и диалог для урегулирования конфликтов, в том числе между Израилем и Ираном, и готова содействовать началу конструктивных переговоров. Москва неоднократно заявляла о своей готовности выступить посредником и поддерживать стабильные отношения со всеми сторонами, подчеркивая приоритет дипломатических методов разрешения международных споров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...