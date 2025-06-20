Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры между Ираном и европейскими странами по ядерной тематике сводятся к махинациям. Об этом она рассказала в рамках МАГАТЭ.
«Это какая-то мегафонная оголтелая риторика. А если они хотят заниматься дипломатией, у них для этого есть все возможности, например на площадке МАГАТЭ. Заниматься не бесконечными махинациями и превращением очередной международной организации в инструмент реализации конъюнктурных каких-то идей, а заниматься реальной дипломатией там», — передает слова Марии Захаровой издание РИА Новости.
По словам дипломата, переговоры — непростая задача, однако в рамках дипломатии ей необходимо заниматься. Она подчеркнула, что Россия продолжает конструктивный диалог на площадке МАГАТЭ и в рамках Организации Объединенных Наций. Захарова добавила, что российская сторона открыта для реальной дипломатии и готова делиться опытом с западными партнерами.
Ранее Мария Захарова уже подчеркивала, что Россия выступает за поиск политических решений и диалог для урегулирования конфликтов, в том числе между Израилем и Ираном, и готова содействовать началу конструктивных переговоров. Москва неоднократно заявляла о своей готовности выступить посредником и поддерживать стабильные отношения со всеми сторонами, подчеркивая приоритет дипломатических методов разрешения международных споров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.