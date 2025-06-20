Новая Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге вызвала ажиотаж: в зале «МТС Live Холл» собралось пять тысяч человек. В течение двух часов зрители смеялись над шутками про общественный транспорт, неудачную серию игр ФК «Урал», Shaman`а, «Интервидение», а в конце команды почтили память Александра Маслякова. Как это было — в репортаже URA.RU.
Традиционно перед стартом игры зрителям рассказали, как нужно себя вести вовремя съемок. «Пожалуйста, выключите звук на ваших мобильных телефонах, а в идеале переведите их в авиарежим. Дабы, не дай Бог, не отвлечь артистов на сцене, не отвлекать своих соседей, самим не отвлекаться, и будет нам счастье. Спасибо вам за это огромное. Пожалуйста, ничего не снимайте, ничего не фотографируйте», — сказал представитель встречи. Также екатеринбуржцев попросили не жевать жвачку и не ходить по залу.
Как только инструктаж был окончен, на сцену начали выходить члены жюри. В этом году состав обновился наполовину: появились продюсер Сергей Светлаков, участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, комментатор Денис Казанский, пианист Сергей Жилин, с прошлого года остались лишь дрессировщик Эдгард Запашный и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
В этом году соревновались три команды: «Сборная МАИ» (Москва), «Четыре татарина» (Казань) и «Нарты из Абхазии» (Сухум). К некоторым коллективам на сцене присоединялись звезды: например, с москвичами вышла бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, а к казанцам — экс-игрок «Четырех татар» Екатерина Скулкина.
Юмористы много шутили про локальные уральские проблемы, такие зарисовки зрители встречали громким смехом. Во время музыкального конкурса «Нарты из Абхазии» вспомнили добрым словом создателя КВН — Александра Маслякова. Зал разразился долгими аплодисментами.
Как призналась журналистам после игры Мизулина, она не заметила, что шуток про нее стало меньше в этом году — глава «Лиги безопасного интернета» уже привыкла к ним. «Сегодня были шутки и про Shaman`a, и про „Интервидение“. Значит, люди это обсуждают, конкурс интересует общество, потому что весь юмор КВН — это отражение того, что в обществе происходит и что люди обсуждают. Сегодня было очень много шуток про Екатеринбург: судя по всему, темы с транспортом, метро, футбольной командой, „Уральскими авиалиниями“, которыми я сюда, например, летела, очень многих жителей региона беспокоят, и в будущем, наверное, губернатору будет чем заняться», — сказала Мизулина.
Посмотреть выпуск можно лишь осенью. Встречу выпускников покажут на «Первом канале», пока же результаты игры известны лишь зрителям из зала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!