20 июня 2025

Звезды КВН перед многотысячной толпой вскрыли важные проблемы Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге прошла Встреча выпускников КВН
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки КВН прошли в «МТС Live Холл»
Съемки КВН прошли в «МТС Live Холл» Фото:

Новая Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге вызвала ажиотаж: в зале «МТС Live Холл» собралось пять тысяч человек. В течение двух часов зрители смеялись над шутками про общественный транспорт, неудачную серию игр ФК «Урал», Shaman`а, «Интервидение», а в конце команды почтили память Александра Маслякова. Как это было — в репортаже URA.RU.

Традиционно перед стартом игры зрителям рассказали, как нужно себя вести вовремя съемок. «Пожалуйста, выключите звук на ваших мобильных телефонах, а в идеале переведите их в авиарежим. Дабы, не дай Бог, не отвлечь артистов на сцене, не отвлекать своих соседей, самим не отвлекаться, и будет нам счастье. Спасибо вам за это огромное. Пожалуйста, ничего не снимайте, ничего не фотографируйте», — сказал представитель встречи. Также екатеринбуржцев попросили не жевать жвачку и не ходить по залу.

Сергей Светлаков специально приехал в Екатеринбург ради съемок
Сергей Светлаков специально приехал в Екатеринбург ради съемок
Фото:

Как только инструктаж был окончен, на сцену начали выходить члены жюри. В этом году состав обновился наполовину: появились продюсер Сергей Светлаков, участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, комментатор Денис Казанский, пианист Сергей Жилин, с прошлого года остались лишь дрессировщик Эдгард Запашный и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В этом году соревновались три команды: «Сборная МАИ» (Москва), «Четыре татарина» (Казань) и «Нарты из Абхазии» (Сухум). К  некоторым коллективам на  сцене присоединялись звезды: например, с  москвичами вышла бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, а к  казанцам — экс-игрок «Четырех татар» Екатерина Скулкина.

Юмористы много шутили про локальные уральские проблемы, такие зарисовки зрители встречали громким смехом. Во  время музыкального конкурса «Нарты из Абхазии» вспомнили добрым словом создателя КВН — Александра Маслякова. Зал разразился долгими аплодисментами.

Игру команд покажут не раньше осени
Игру команд покажут не раньше осени
Фото:

Как призналась журналистам после  игры Мизулина, она не заметила, что шуток про нее стало меньше в  этом году — глава «Лиги безопасного интернета» уже привыкла к ним. «Сегодня были шутки и про Shaman`a, и про „Интервидение“. Значит, люди это обсуждают, конкурс интересует общество, потому что весь юмор КВН — это отражение того, что в  обществе происходит и что люди обсуждают. Сегодня было очень много шуток про Екатеринбург: судя по всему, темы с транспортом, метро, футбольной командой, „Уральскими авиалиниями“, которыми я сюда, например, летела, очень многих жителей региона беспокоят, и в будущем, наверное, губернатору будет чем заняться», — сказала Мизулина.

Посмотреть выпуск можно лишь осенью. Встречу выпускников покажут на  «Первом канале», пока же результаты игры известны лишь зрителям из зала.

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Новая Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге вызвала ажиотаж: в зале «МТС Live Холл» собралось пять тысяч человек. В течение двух часов зрители смеялись над шутками про общественный транспорт, неудачную серию игр ФК «Урал», Shaman`а, «Интервидение», а в конце команды почтили память Александра Маслякова. Как это было — в репортаже URA.RU. Традиционно перед стартом игры зрителям рассказали, как нужно себя вести вовремя съемок. «Пожалуйста, выключите звук на ваших мобильных телефонах, а в идеале переведите их в авиарежим. Дабы, не дай Бог , не отвлечь артистов на сцене, не отвлекать своих соседей, самим не отвлекаться, и будет нам счастье. Спасибо вам за это огромное. Пожалуйста, ничего не снимайте, ничего не фотографируйте», — сказал представитель встречи. Также екатеринбуржцев попросили не жевать жвачку и не ходить по залу. Как только инструктаж был окончен, на сцену начали выходить члены жюри. В этом году состав обновился наполовину: появились продюсер Сергей Светлаков, участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, комментатор Денис Казанский, пианист Сергей Жилин, с прошлого года остались лишь дрессировщик Эдгард Запашный и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В этом году соревновались три команды: «Сборная МАИ» (Москва), «Четыре татарина» (Казань) и «Нарты из Абхазии » (Сухум). К  некоторым коллективам на  сцене присоединялись звезды: например, с  москвичами вышла бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, а к  казанцам — экс-игрок «Четырех татар» Екатерина Скулкина. Юмористы много шутили про локальные уральские проблемы, такие зарисовки зрители встречали громким смехом. Во  время музыкального конкурса «Нарты из Абхазии » вспомнили добрым словом создателя КВН — Александра Маслякова. Зал разразился долгими аплодисментами. Как призналась журналистам после  игры Мизулина, она не заметила, что шуток про нее стало меньше в  этом году — глава «Лиги безопасного интернета» уже привыкла к ним . «Сегодня были шутки и про Shaman`a, и про „Интервидение“. Значит, люди это обсуждают, конкурс интересует общество, потому что весь юмор КВН — это отражение того, что в  обществе происходит и что люди обсуждают. Сегодня было очень много шуток про Екатеринбург: судя по всему , темы с транспортом , метро, футбольной командой, „Уральскими авиалиниями“, которыми я сюда, например, летела, очень многих жителей региона беспокоят, и в будущем , наверное, губернатору будет чем заняться», — сказала Мизулина. Посмотреть выпуск можно лишь осенью. Встречу выпускников покажут на  «Первом канале», пока же результаты игры известны лишь зрителям из зала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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