Трамп поставил Ирану ультиматум по предотвращению войны

У Ирана максиму две недели, чтобы дипломатическим путем урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана. Затем последуют удары американской армии по исламскому государству, предупредил президент США Дональд Трамп.
«Мы даем им (Ирану — прим. URA.RU) промежуток времени. Посмотрим, каким он будет. Я бы сказал, что две недели были бы максимумом», — трансляция выступления Дональда Трампа велась на канале Fox News.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт зачитала в рамках регулярного брифинга для журналистов краткое письменное заявление Трампа. В нем было указано, что глава государства надеется на дипломатическое сотрудничество с партнерами по ядерной программе Тегерана. Окончательное решение — атаковать или нет Иран — примут в Вашингтоне в течение двух недель.
Западные СМИ отмечали, что Трамп неоднократно использовал формулировку о «двух неделях» как крайний срок для принятия важных решений во время своего президентства. Подобные заявления звучали в отношении многих вопросов, но не всегда за этим следовали конкретные действия.
Власти Израиля уже отмечали, что страна готовится к затяжной войне против Ирана. По их мнению, противник продолжает реализацию своей ядерной программы, пишет «Национальная служба новостей». С этим согласны не все российские востоковеды. По мнению официального представителя МИФ РФ Марии Захаровой, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке под угрозой оказался Каспий, передает «Царьград». На этом фоне президент России Владимир Путин подчеркнул, что всерьез обеспокоен риском возникновения Третьей мировой войны. Он также призвал все заинтересованные стороны не навредить на пути к мирному урегулированию войны.
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