Росавиация: ограничения на полеты ввели в аэропорту Тамбова

В аэропорту Тамбова временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов с 22:00 до 23:55 по московскому времени 20 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, меры введены для обеспечения безопасности полетов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбова („Донское“; код ИКАО: UUOT)», — написал Артем Кореняко. Решение может быть связано с активностью дежурных подразделений ПВО, которые в указанный период ликвидировали 23 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины.
Большинство дронов (15 единиц) были уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Курской. Еще два — в небе над Воронежской областью.
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