20 июня 2025

Росавиация: ограничения на полеты ввели в аэропорту Тамбова

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт временно не принимает и не отпускает суда
Аэропорт временно не принимает и не отпускает суда Фото:

В аэропорту Тамбова временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов с 22:00 до 23:55 по московскому времени 20 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, меры введены для обеспечения безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбова („Донское“; код ИКАО: UUOT)», — написал Артем Кореняко. Решение может быть связано с активностью дежурных подразделений ПВО, которые в указанный период ликвидировали 23 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины.

Большинство дронов (15 единиц) были уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Курской. Еще два — в небе над Воронежской областью.

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В аэропорту Тамбова временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов с 22:00 до 23:55 по московскому времени 20 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, меры введены для обеспечения безопасности полетов. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбова („Донское“; код ИКАО: UUOT)», — написал Артем Кореняко. Решение может быть связано с активностью дежурных подразделений ПВО, которые в указанный период ликвидировали 23 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Большинство дронов (15 единиц) были уничтожены над Белгородской областью, шесть — над Курской. Еще два — в небе над Воронежской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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