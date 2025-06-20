В Перми стартовал фестиваль социальных кинозалов «Кинорека — 2025»

В Перми 20 июня прошло открытие фестиваля социальных кинозалов «Кинорека — 2025». Проект нацелен на развитие кинопроката в малых городах и поселениях региона, подчеркивают организаторы.
«Открытие кинофестиваля состоялось в центре „Кристалл“. Зрителям представили премьеру восстановленного фильма „Человек с киноаппаратом“ Дзиги Вертова», — с места события передает perm.aif.ru.
По словам худрука Пермской синематеки, режиссера Павла Печенкина, фестиваль стал ежегодной встречей специалистов, работающих в проекте социальных кинозалов. «Это ежегодная встреча всех лучших людей, которые работают в нашем проекте. Их уже более 300-400 человек», — отметил он.
В рамках фестиваля запланированы конференции, мастер-классы и мозговые штурмы, а также показы и обсуждения фильмов, среди которых «Спросите нас» Бориса Караджева и «Мы были дымом» Анатолия Балуева. Проект «Социальный кинозал» был запущен в Пермском крае в 2019 году.
URA.RU подробно объясняло, где жителям Прикамья можно бесплатно посмотреть культовые фильмы. На данный момент в регионе работают свыше 180 социальных кинозалов.
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