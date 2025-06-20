20 июня 2025

В Перми стартовал фестиваль социальных кинозалов «Кинорека — 2025»

© Служба новостей «URA.RU»
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Главная задача проекта — развитие кинематографа в малых городах и поселениях Прикамья
Главная задача проекта — развитие кинематографа в малых городах и поселениях Прикамья Фото:

В Перми 20 июня прошло открытие фестиваля социальных кинозалов «Кинорека — 2025». Проект нацелен на развитие кинопроката в малых городах и поселениях региона, подчеркивают организаторы.

«Открытие кинофестиваля состоялось в центре „Кристалл“. Зрителям представили премьеру восстановленного фильма „Человек с киноаппаратом“ Дзиги Вертова», — с места события передает perm.aif.ru.

По словам худрука Пермской синематеки, режиссера Павла Печенкина, фестиваль стал ежегодной встречей специалистов, работающих в проекте социальных кинозалов. «Это ежегодная встреча всех лучших людей, которые работают в нашем проекте. Их уже более 300-400 человек», — отметил он.

В рамках фестиваля запланированы конференции, мастер-классы и мозговые штурмы, а также показы и обсуждения фильмов, среди которых «Спросите нас» Бориса Караджева и «Мы были дымом» Анатолия Балуева. Проект «Социальный кинозал» был запущен в Пермском крае в 2019 году.

URA.RU подробно объясняло, где жителям Прикамья можно бесплатно посмотреть культовые фильмы. На данный момент в регионе работают свыше 180 социальных кинозалов.

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В Перми 20 июня прошло открытие фестиваля социальных кинозалов «Кинорека — 2025». Проект нацелен на развитие кинопроката в малых городах и поселениях региона, подчеркивают организаторы. «Открытие кинофестиваля состоялось в центре „Кристалл“. Зрителям представили премьеру восстановленного фильма „Человек с киноаппаратом“ Дзиги Вертова», — с места события передает perm.aif.ru. По словам худрука Пермской синематеки, режиссера Павла Печенкина, фестиваль стал ежегодной встречей специалистов, работающих в проекте социальных кинозалов. «Это ежегодная встреча всех лучших людей, которые работают в нашем проекте. Их уже более 300-400 человек», — отметил он. В рамках фестиваля запланированы конференции, мастер-классы и мозговые штурмы, а также показы и обсуждения фильмов, среди которых «Спросите нас» Бориса Караджева и «Мы были дымом» Анатолия Балуева. Проект «Социальный кинозал» был запущен в Пермском крае в 2019 году. URA.RU подробно объясняло, где жителям Прикамья можно бесплатно посмотреть культовые фильмы. На данный момент в регионе работают свыше 180 социальных кинозалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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