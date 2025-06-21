Пакистан рекомендовал Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года

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Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию
Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию Фото:
новость из сюжета
Конфликт Индии и Пакистана

Правительство Пакистана официально предложило кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Об этом 20 июня сообщается на официальной странице пакистанского правительства в социальной сети X. Инициатива связана с ролью Трампа в урегулировании недавнего конфликта между Пакистаном и Индией.

«Правительство Пакистана приняло решение рекомендовать Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. В знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса», — говорится в публикации правительства Пакистана.

В сообщении подчеркивается, что Трамп проявил стратегическую дальновидность, одновременно поддерживая диалог с Исламабадом и Нью-Дели, что привело к снижению напряженности между государствами. Власти страны отдельно отметили, что высоко ценят готовность президента США помочь урегулировать вопрос статуса Кашмира и способствовать поиску мирного решения давнего территориального спора.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира за усилия по достижению стабильности на Ближнем Востоке и в Африке. Однако, по мнению американского лидера, он может не получить престижную награду из-за своих консервативных взглядов.

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Правительство Пакистана официально предложило кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Об этом 20 июня сообщается на официальной странице пакистанского правительства в социальной сети X. Инициатива связана с ролью Трампа в урегулировании недавнего конфликта между Пакистаном и Индией. «Правительство Пакистана приняло решение рекомендовать Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. В знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса», — говорится в публикации правительства Пакистана. В сообщении подчеркивается, что Трамп проявил стратегическую дальновидность, одновременно поддерживая диалог с Исламабадом и Нью-Дели, что привело к снижению напряженности между государствами. Власти страны отдельно отметили, что высоко ценят готовность президента США помочь урегулировать вопрос статуса Кашмира и способствовать поиску мирного решения давнего территориального спора. Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира за усилия по достижению стабильности на Ближнем Востоке и в Африке. Однако, по мнению американского лидера, он может не получить престижную награду из-за своих консервативных взглядов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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