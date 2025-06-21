Times of Israel: в центре Израиля прогремели взрывы на фоне тревоги

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В Израиле сообщили о взрывах
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новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

В центральной части Израиля были слышны звуки взрывов на фоне воздушной тревоги из-за ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом сообщает издание Times of Israel. По информации источника, сирены сработали в нескольких районах страны, в том числе в Тель-Авиве, после запуска ракет.

«В центральном Израиле включились сирены после того, как Иран выпустил по этому району несколько ракет. В этом районе были зафиксированы звуки взрывов, хотя пока неясно, являются ли они следствием перехватов или ударов», — отмечает Times of Israel.

Агентство Reuters уточняет, что взрывы были отчетливо слышны в Тель-Авиве. Представители израильской армии пока не предоставили подробностей о возможных разрушениях или пострадавших. Местные власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям службы безопасности.

Обострение ситуации произошло после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями ударов стали объекты атомной промышленности, военное командование, видные специалисты-ядерщики, авиабазы и ракетные комплексы ПВО. На фоне продолжающегося противостояния обе стороны сохраняют повышенную боевую готовность, а международные организации выражают обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта.

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В центральной части Израиля были слышны звуки взрывов на фоне воздушной тревоги из-за ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом сообщает издание Times of Israel. По информации источника, сирены сработали в нескольких районах страны, в том числе в Тель-Авиве, после запуска ракет. «В центральном Израиле включились сирены после того, как Иран выпустил по этому району несколько ракет. В этом районе были зафиксированы звуки взрывов, хотя пока неясно, являются ли они следствием перехватов или ударов», — отмечает Times of Israel. Агентство Reuters уточняет, что взрывы были отчетливо слышны в Тель-Авиве. Представители израильской армии пока не предоставили подробностей о возможных разрушениях или пострадавших. Местные власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям службы безопасности. Обострение ситуации произошло после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями ударов стали объекты атомной промышленности, военное командование, видные специалисты-ядерщики, авиабазы и ракетные комплексы ПВО. На фоне продолжающегося противостояния обе стороны сохраняют повышенную боевую готовность, а международные организации выражают обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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