Times of Israel: в центре Израиля прогремели взрывы на фоне тревоги

В центральной части Израиля были слышны звуки взрывов на фоне воздушной тревоги из-за ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом сообщает издание Times of Israel. По информации источника, сирены сработали в нескольких районах страны, в том числе в Тель-Авиве, после запуска ракет.
«В центральном Израиле включились сирены после того, как Иран выпустил по этому району несколько ракет. В этом районе были зафиксированы звуки взрывов, хотя пока неясно, являются ли они следствием перехватов или ударов», — отмечает Times of Israel.
Агентство Reuters уточняет, что взрывы были отчетливо слышны в Тель-Авиве. Представители израильской армии пока не предоставили подробностей о возможных разрушениях или пострадавших. Местные власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям службы безопасности.
Обострение ситуации произошло после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями ударов стали объекты атомной промышленности, военное командование, видные специалисты-ядерщики, авиабазы и ракетные комплексы ПВО. На фоне продолжающегося противостояния обе стороны сохраняют повышенную боевую готовность, а международные организации выражают обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта.
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