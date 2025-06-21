День памяти и скорби и праздник подмигивания кошкам: что отмечают 22 июня 2025

На 22 июня 2025 года выпадают самые разные праздники и памятные даты. В России вспоминают о начале Великой Отечественной войны, в мире отмечают день купания, а в православных храмах молятся святителю Кириллу. О том, какие праздники выпадают на 22 июня 2025 — в материале URA.RU.
Праздники в России 22 июня 2025
День памяти и скорби
На 22 июня выпадает одна из самых трагических и памятных дат в истории России. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. В этот день россияне вспоминают всех погибших в годы войны и отдают дань уважения ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины. В День памяти и скорби по всей стране проходят траурные мероприятия, минуты молчания, возлагаются цветы и венки к памятникам и мемориалам.
День народных художественных промыслов в России
Также 22 июня отмечается День народных художественных промыслов России. Цель этого праздника — сохранение и развитие традиционных ремесел, а также популяризация уникальных художественных изделий мастеров. В этот день проводятся выставки, ярмарки, мастер-классы и фестивали, на которых можно познакомиться с творчеством мастеров декоративно-прикладного искусства из разных регионов страны.
Международные праздники 22 июня 2025
Всемирный день купания
Всемирный день купания ежегодно отмечают 22 июня. Этот неофициальный праздник призывает людей окунуться и получить заряд бодрости и хорошего настроения. Многие люди в этот день отправляются на пляжи, водоемы или бассейны, чтобы весело провести время с семьей или друзьями.
Всемирный день тропического леса
Также 22 июня отмечается Всемирный день тропического леса. Цель праздника — привлечь внимание общества к проблемам исчезновения тропических лесов, сохранению биоразнообразия и защите окружающей среды. В этот день экологические организации проводят просветительские мероприятия, акции по посадке деревьев и рассказывают о важности сохранения лесных экосистем.
День подмигивания кошкам
Необычный праздник, День подмигивания кошкам, также выпадает на 22 июня. Это неофициальный праздник, посвященный домашним любимцам и всем кошкам мира. В этот день владельцы кошек стараются уделить своим питомцам больше внимания, ласки и заботы, а также делятся забавными фотографиями своих пушистых друзей в социальных сетях.
День шоколадного эклера
Сладкоежки всего мира 22 июня отмечают День шоколадного эклера. Этот популярный десерт из Франции давно обрел популярность по всему миру. В этот день кондитеры предлагают особенные рецепты эклеров, устраивают дегустации и мастер-классы по приготовлению этого вкусного десерта.
Православные праздники 22 июня 2025
Собор всех преподобных и Богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших
22 июня православная церковь почитает память всех святых подвижников и преподобных отцов, которые прославились духовными подвигами на Святой Горе Афон. Афон — это духовный центр православного монашества, место особого молитвенного подвига и аскезы. В этот день верующие вспоминают многочисленных афонских святых, которые своей жизнью явили пример истинного смирения, молитвы и духовной чистоты. Православные христиане обращаются к афонским святым с молитвами о духовном наставлении и укреплении веры.
День памяти святителя Кирилла, архиепископа Александрийского
В этот день православная церковь чтит память святителя Кирилла Александрийского, жившего в IV–V веках и известного как выдающийся богослов и защитник православной веры. Святитель Кирилл активно выступал против ересей, участвовал в Третьем Вселенском соборе и защищал догмат о Богородице. Он оставил после себя множество богословских трудов и проповедей, которые до сих пор служат духовным наставлением для верующих. В день памяти святителя Кирилла верующие молятся ему о поддержке в укреплении веры, мудрости и духовной стойкости.
Народный праздник 22 июня 2025
Кириллин день: приметы и традиции
На Руси верили, что в день святого Кирилла лето достигало своего пика — наступал самый длинный день в году. В народе говорили: «В июне день не меркнет» и «У Кирилла — от земли сила». Считалось, что это время идеально подходит для посадки поздней рассады.
К этому дню поспевала земляника. С детства каждому русскому человеку была знакома загадка: «Сидит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет — всяк поклон отдает». Существовало поверье, что когда-то земляника не приносила плодов. Однажды маленький Иисус, гуляя по лесу, услышал печаль растения, которое не могло его ничем угостить. Сжалившись, Христос поцеловал его, и на этом месте выросла первая душистая ягодка.
С Кириллова дня комары начинали исчезать. В народе подмечали: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, — полное сито комаров убито».
Знаменитости, родившиеся 22 июня:
- Эрих Мария Ремарк (1898–1970) — немецкий писатель, автор знаменитых романов «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», «Триумфальная арка».
- Билли Уайлдер (1906–2002) — американский кинорежиссер и сценарист австрийского происхождения, обладатель нескольких премий «Оскар».
- Наталья Варлей (род. 1947) — советская и российская актриса театра и кино, исполнительница роли Нины в культовом фильме «Кавказская пленница».
- Мерил Стрип (род. 1949) — американская актриса театра и кино, обладательница трех премий «Оскар» и множества других престижных наград.
- Дэн Браун (род. 1964) — американский писатель, автор популярных романов-бестселлеров «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Инферно».
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