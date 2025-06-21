Умерла актриса Валентина Талызина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Талызиной исполнилось 90 лет
Талызиной исполнилось 90 лет Фото:

Умерла народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщил Театр Моссовета.

«Сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — написали представители театра в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Актриса скончалась на 91-м году жизни. Информация о месте и времени прощания будет сообщена дополнительно.

Талызина исполнила свыше 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и снялась примерно в 100 фильмах. В числе ее сценических образов — персонажи произведений Шекспира, Достоевского, Островского, Арбузова, Зорина. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умерла народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщил Театр Моссовета. «Сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — написали представители театра в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Актриса скончалась на 91-м году жизни. Информация о месте и времени прощания будет сообщена дополнительно. Талызина исполнила свыше 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и снялась примерно в 100 фильмах. В числе ее сценических образов — персонажи произведений Шекспира, Достоевского, Островского, Арбузова, Зорина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...