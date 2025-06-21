Умерла актриса Валентина Талызина

Умерла народная артистка России Валентина Талызина. Об этом сообщил Театр Моссовета.
«Сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — написали представители театра в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Актриса скончалась на 91-м году жизни. Информация о месте и времени прощания будет сообщена дополнительно.
Талызина исполнила свыше 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и снялась примерно в 100 фильмах. В числе ее сценических образов — персонажи произведений Шекспира, Достоевского, Островского, Арбузова, Зорина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.