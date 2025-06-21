Чем опасны ежи и почему их не стоит трогать: от клещей до бешенства

Врач Кашух: укус ежа грозит бешенством и летальным исходом
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежи в дикой природе могут оказаться очень опасны
Ежи в дикой природе могут оказаться очень опасны Фото:

Ежи, несмотря на милый вид, могут представлять серьезную опасность для человека. Их укусы не только болезненны, но и грозят заражением бешенством, а острые иглы переносят целый «букет» инфекций — от стригущего лишая до смертельно опасных заболеваний. URA.RU выяснило у врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Кашух, чем именно опасны встречи с колючими соседями, как оказать первую помощь при укусе и почему нельзя трогать диких ежей голыми руками.

Чем опасен укус ежа

Несмотря на то, что ежи довольно безобидные животные и редко проявляют агрессию к человеку, если зверек почувствует, что ему грозит опасность — он может укусить. Нападение ежа может обернуться как безобидной, но очень болезненной раной, так и риском для жизни, рассказала Екатерина Кашух.

Ежи очень милые на вид, но их укус может оказаться смертельно опасным
Ежи очень милые на вид, но их укус может оказаться смертельно опасным
Фото:

«Укус ежа болезненный и может долго заживать, а главное — существует риск заражения бешенством. Это вирусное заболевание поражает нервную систему и часто приводит к смертельному исходу. Вирус бешенства может попасть в организм не только через укус, но и при попадании слюны животного на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки», — рассказала Екатерина Кашух.

Поэтому в случае, если еж все-таки укусил человека, ему стоит промыть рану и немедленно обратиться в больницу. Даже если укус кажется несерьезным, не стоит откладывать поход ко врачу, ведь даже небольшая травма может привести к заражению инфекцией.

Чем опасны иглы ежа

Иглы ежей — переносчик огромного количества опасных для человека заболеваний. Например, они могут оказаться заражены грибковой инфекцией: трихофитией или стригущим лишаем, предупредила Екатерина Кашух.

«Одним из характерных симптомов этого заболевания является появление на коже зудящих красных пятен с кольцевидными очертаниями. При обнаружении таких признаков необходимо обратиться к дерматологу для проведения диагностики и назначения лечения», — добавила врач.

Ежи также могут быть источником сальмонеллеза — бактериальной инфекции, которая поражает желудочно-кишечный тракт. Основные симптомы включают резкую боль в животе, повышение температуры, тошноту и диарею. А если встретить ежа в южных регионах России, то существует риск заражения крымской геморрагической лихорадкой, которая проявляется высокой температурой, головной болью, мышечными болями и головокружением.

«Кроме того, на иголках и коже ежей часто обитают клещи, способные переносить серьезные заболевания, такие как боррелиоз и клещевой энцефалит», — подчеркнула врач.

Что делать, если встретили ежа

Если во время отдыха повстречался еж, то лучше всего не трогать зверька — животное пойдет своей дорогой. Однако если встретили колючего на своем участке, то лучше перенести его в лес, помня об осторожности.

«Если возникает необходимость переместить дикого ежа, например, с дороги или с участка, следует обязательно использовать плотные перчатки, чтобы избежать прямого контакта и снизить риск травм и заражения. В случае укуса или царапины после контакта с ежом рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу для оценки возможных рисков и назначения профилактического лечения», — заключила Екатерина Кашух.

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Ежи, несмотря на милый вид, могут представлять серьезную опасность для человека. Их укусы не только болезненны, но и грозят заражением бешенством, а острые иглы переносят целый «букет» инфекций — от стригущего лишая до смертельно опасных заболеваний. URA.RU выяснило у врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Кашух, чем именно опасны встречи с колючими соседями, как оказать первую помощь при укусе и почему нельзя трогать диких ежей голыми руками. Чем опасен укус ежа Несмотря на то, что ежи довольно безобидные животные и редко проявляют агрессию к человеку, если зверек почувствует, что ему грозит опасность — он может укусить. Нападение ежа может обернуться как безобидной, но очень болезненной раной, так и риском для жизни, рассказала Екатерина Кашух. «Укус ежа болезненный и может долго заживать, а главное — существует риск заражения бешенством. Это вирусное заболевание поражает нервную систему и часто приводит к смертельному исходу. Вирус бешенства может попасть в организм не только через укус, но и при попадании слюны животного на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки», — рассказала Екатерина Кашух. Поэтому в случае, если еж все-таки укусил человека, ему стоит промыть рану и немедленно обратиться в больницу. Даже если укус кажется несерьезным, не стоит откладывать поход ко врачу, ведь даже небольшая травма может привести к заражению инфекцией. Чем опасны иглы ежа Иглы ежей — переносчик огромного количества опасных для человека заболеваний. Например, они могут оказаться заражены грибковой инфекцией: трихофитией или стригущим лишаем, предупредила Екатерина Кашух. «Одним из характерных симптомов этого заболевания является появление на коже зудящих красных пятен с кольцевидными очертаниями. При обнаружении таких признаков необходимо обратиться к дерматологу для проведения диагностики и назначения лечения», — добавила врач. Ежи также могут быть источником сальмонеллеза — бактериальной инфекции, которая поражает желудочно-кишечный тракт. Основные симптомы включают резкую боль в животе, повышение температуры, тошноту и диарею. А если встретить ежа в южных регионах России, то существует риск заражения крымской геморрагической лихорадкой, которая проявляется высокой температурой, головной болью, мышечными болями и головокружением. «Кроме того, на иголках и коже ежей часто обитают клещи, способные переносить серьезные заболевания, такие как боррелиоз и клещевой энцефалит», — подчеркнула врач. Что делать, если встретили ежа Если во время отдыха повстречался еж, то лучше всего не трогать зверька — животное пойдет своей дорогой. Однако если встретили колючего на своем участке, то лучше перенести его в лес, помня об осторожности. «Если возникает необходимость переместить дикого ежа, например, с дороги или с участка, следует обязательно использовать плотные перчатки, чтобы избежать прямого контакта и снизить риск травм и заражения. В случае укуса или царапины после контакта с ежом рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу для оценки возможных рисков и назначения профилактического лечения», — заключила Екатерина Кашух.
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