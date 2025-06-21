Чем опасны ежи и почему их не стоит трогать: от клещей до бешенства

Ежи, несмотря на милый вид, могут представлять серьезную опасность для человека. Их укусы не только болезненны, но и грозят заражением бешенством, а острые иглы переносят целый «букет» инфекций — от стригущего лишая до смертельно опасных заболеваний. URA.RU выяснило у врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Кашух, чем именно опасны встречи с колючими соседями, как оказать первую помощь при укусе и почему нельзя трогать диких ежей голыми руками.
Чем опасен укус ежа
Несмотря на то, что ежи довольно безобидные животные и редко проявляют агрессию к человеку, если зверек почувствует, что ему грозит опасность — он может укусить. Нападение ежа может обернуться как безобидной, но очень болезненной раной, так и риском для жизни, рассказала Екатерина Кашух.
«Укус ежа болезненный и может долго заживать, а главное — существует риск заражения бешенством. Это вирусное заболевание поражает нервную систему и часто приводит к смертельному исходу. Вирус бешенства может попасть в организм не только через укус, но и при попадании слюны животного на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки», — рассказала Екатерина Кашух.
Поэтому в случае, если еж все-таки укусил человека, ему стоит промыть рану и немедленно обратиться в больницу. Даже если укус кажется несерьезным, не стоит откладывать поход ко врачу, ведь даже небольшая травма может привести к заражению инфекцией.
Чем опасны иглы ежа
Иглы ежей — переносчик огромного количества опасных для человека заболеваний. Например, они могут оказаться заражены грибковой инфекцией: трихофитией или стригущим лишаем, предупредила Екатерина Кашух.
«Одним из характерных симптомов этого заболевания является появление на коже зудящих красных пятен с кольцевидными очертаниями. При обнаружении таких признаков необходимо обратиться к дерматологу для проведения диагностики и назначения лечения», — добавила врач.
Ежи также могут быть источником сальмонеллеза — бактериальной инфекции, которая поражает желудочно-кишечный тракт. Основные симптомы включают резкую боль в животе, повышение температуры, тошноту и диарею. А если встретить ежа в южных регионах России, то существует риск заражения крымской геморрагической лихорадкой, которая проявляется высокой температурой, головной болью, мышечными болями и головокружением.
«Кроме того, на иголках и коже ежей часто обитают клещи, способные переносить серьезные заболевания, такие как боррелиоз и клещевой энцефалит», — подчеркнула врач.
Что делать, если встретили ежа
Если во время отдыха повстречался еж, то лучше всего не трогать зверька — животное пойдет своей дорогой. Однако если встретили колючего на своем участке, то лучше перенести его в лес, помня об осторожности.
«Если возникает необходимость переместить дикого ежа, например, с дороги или с участка, следует обязательно использовать плотные перчатки, чтобы избежать прямого контакта и снизить риск травм и заражения. В случае укуса или царапины после контакта с ежом рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу для оценки возможных рисков и назначения профилактического лечения», — заключила Екатерина Кашух.
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