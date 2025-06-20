Сильный шторм и ливни пообещали челябинцам в выходные

В Челябинской области днем 21 июня и 22 июня синоптики прогнозируют ливни, град и штормовой ветер. Об этом предупредили в МЧС.
«Днем 21 июня, ночью и днем 22 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, крупный град. Возможно усиление ветра при грозах до 25 м/с», — распространило сообщение МЧС со ссылкой на предупреждение от Челябинского гидрометцентра.
В службе рекомендовали учитывать погодные условия при планировании дел на день. Автолюбителям посоветовали воздержаться от парковки личного транспорта рядом с неустойчивыми конструкциями и деревьями, а также избегать пребывания под линиями электропередач.
Как ранее писало URA.RU, причиной непогоды в регионе стал циклон. В городах Челябинской области будут идти дожди и похолодает.
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