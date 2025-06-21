Холод и дожди: какую погоду ждать в Москве и Петербурге 23-29 июня

Синоптик Шувалов: совершенно однозначно погода не будет яркой и теплой
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Жителей Москвы и Петербурга ждет прохладная неделя с дождями
Жителей Москвы и Петербурга ждет прохладная неделя с дождями Фото:

Похоже, жителям Москвы и Петербурга придется забыть о теплом солнечном июне. В последнее время в столицах стоит довольно пасмурная и прохладная погода. И по прогнозам — такой же окажется и следующая неделя. URA.RU узнало у синоптика Александра Шувалова, какой погоды ждать в Москве и Санкт-Петербурге с 23 по 29 июня.

Какую погоду ждать в Москве с 23 по 29 июня

По словам синоптика, на следующей неделе москвичей ждет довольно прохладная и дождливая погода. Температура будет держаться на 2-4 градуса ниже положенной по климату нормы до конца месяца.

«Дневная температура будет все время держаться в районе 14-19 градусов. Ночная температура в столице — около 10 градусов, а в области может понижаться до 6-8 градусов», — заявил Александр Шувалов.

В столицах на следующей неделе не стоит забывать брать с собой зонт
В столицах на следующей неделе не стоит забывать брать с собой зонт
Фото:

Что касается осадков, то ливни периодически будут накрывать столицу в течение недели. Точные даты дождей пока еще трудно предположить, но на всякий случай лучше не выходить надолго из дома, не прихватив с собой зонт.

Какую погоду ждать в Петербурге с 23 по 29 июня

Жителей северной столицы ждет примерно похожая ситуация. До конца месяца в Петербурге будет стоить холодная погода с периодическими дождями. Столбик термометра окажется примерно на уровне 14-19 градусов, а ночью похолодает вплоть до пяти градусов.

«То, что погода не будет солнечной, яркой и теплой — это совершенно однозначно. Дожди будут периодически накрывать обе столицы с переменным интервалом в полсуток», — резюмировал Александр Шувалов.

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Похоже, жителям Москвы и Петербурга придется забыть о теплом солнечном июне. В последнее время в столицах стоит довольно пасмурная и прохладная погода. И по прогнозам — такой же окажется и следующая неделя. URA.RU узнало у синоптика Александра Шувалова, какой погоды ждать в Москве и Санкт-Петербурге с 23 по 29 июня. Какую погоду ждать в Москве с 23 по 29 июня По словам синоптика, на следующей неделе москвичей ждет довольно прохладная и дождливая погода. Температура будет держаться на 2-4 градуса ниже положенной по климату нормы до конца месяца. «Дневная температура будет все время держаться в районе 14-19 градусов. Ночная температура в столице — около 10 градусов, а в области может понижаться до 6-8 градусов», — заявил Александр Шувалов. Что касается осадков, то ливни периодически будут накрывать столицу в течение недели. Точные даты дождей пока еще трудно предположить, но на всякий случай лучше не выходить надолго из дома, не прихватив с собой зонт. Какую погоду ждать в Петербурге с 23 по 29 июня Жителей северной столицы ждет примерно похожая ситуация. До конца месяца в Петербурге будет стоить холодная погода с периодическими дождями. Столбик термометра окажется примерно на уровне 14-19 градусов, а ночью похолодает вплоть до пяти градусов. «То, что погода не будет солнечной, яркой и теплой — это совершенно однозначно. Дожди будут периодически накрывать обе столицы с переменным интервалом в полсуток», — резюмировал Александр Шувалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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