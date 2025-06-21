Запад ведет гибридную войну против России с целью подорвать экономику Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме.
«Одной из целей этой самой гибридной войны Запада является не только и не столько Россия, сколько, например, страны Европейского союза», — сказала Мария Захарова, ее слова передает ТАСС. Она подчеркнула, что евро стала слишком сильной и обеспеченной валютой, в отличие от доллара, что потребовало воздействия на европейскую экономику.
По словам официального представителя МИД РФ, Запад оказывает давление на ЕС косвенными методами, используя экономические механизмы воздействия. Захарова отметила, что ряд экономик государств ЕС сегодня оказался на грани рецессии, темпы их экономического роста существенно снизились. Она также указала на то, что европейские экономики проигрывают в динамике странам Азии и уже не могут догнать их по показателям развития.
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