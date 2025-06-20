В Екатеринбурге полицейские задержали 19-летнего курьера, который в течение месяца перевозил деньги для телефонных мошенников по нескольким городам России. Молодой человек был пойман после того, как забрал у 76-летней пенсионерки 1,5 миллиона рублей, переданных за «освобождение дочери» якобы попавшей в ДТП, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
«Злоумышленники позвонили потерпевшей и сообщили, что ее дочь спровоцировала ДТП, в котором пострадал человек. Звонившие потребовали деньги за прекращение уголовного преследования, и пенсионерка согласилась передать имевшиеся у нее накопления. Вручив сумку с наличными курьеру, пожилая женщина принялась ждать звонка по поводу решения ее вопроса. Не дождавшись, она наконец-то догадалась позвонить самой дочери, которая открыла ей глаза на происходящее», — пояснили в ведомстве.
По данным МВД, после задержания курьер признался, что около месяца ездил по стране, собирая деньги для аферистов. Он уже успел побывать в Саратове, Челябинске, Уфе и Самаре, а начал свою деятельность с территории Казахстана. Пойти на мошенничество молодого человека, по его словам, заставили многочисленные долги и микрозаймы.
В Екатеринбурге его вычислили и задержали в компьютерном клубе, когда он ждал очередных инструкций от организаторов. Все похищенные деньги были оперативно переведены злоумышленниками через криптообменник, самому задержанному достались лишь 40 тысяч рублей.
За минувшую неделю свердловчане отдали мошенникам больше 10,5 миллионов рублей. В связи с этим на текущих выходных полиция проводит масштабные рейды, в которых принимают участие свыше 400 правоохранителей.
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