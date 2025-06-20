Цискаридзе и челябинский губернатор Текслер подписали соглашение

Николай Цискаридзе и губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось с целью популяризировать искусство балета, передает корреспондент URA.RU.
«Подписано соглашение между академией Русского балета имени А. Я. Вагановой, ректором которого является Цискаридзе, и правительством Челябинской области», — сообщает корреспондент URA.RU. Стороны пришли к договоренности о содействии развитию и продвижению балетного искусства.
Николай Цискаридзе прибыл в Челябинск для участия в балетном фестивале, посвященном Екатерине Максимовой. Мероприятие проходит 21 и 22 июня. Ранее он провел творческую встречу с челябинцами.
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