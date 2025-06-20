20 июня 2025

Цискаридзе и челябинский губернатор Текслер подписали соглашение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Цискаридзе приехал в Челябинск на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
Николай Цискаридзе приехал в Челябинск на фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой» Фото:

Николай Цискаридзе и губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось с целью популяризировать искусство балета, передает корреспондент URA.RU.

«Подписано соглашение между академией Русского балета имени А. Я. Вагановой, ректором которого является Цискаридзе, и правительством Челябинской области», — сообщает корреспондент URA.RU. Стороны пришли к договоренности о содействии развитию и продвижению балетного искусства.

Николай Цискаридзе прибыл в Челябинск для участия в балетном фестивале, посвященном Екатерине Максимовой. Мероприятие проходит 21 и 22 июня. Ранее он провел творческую встречу с челябинцами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Николай Цискаридзе и губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось с целью популяризировать искусство балета, передает корреспондент URA.RU. «Подписано соглашение между академией Русского балета имени А. Я. Вагановой, ректором которого является Цискаридзе, и правительством Челябинской области», — сообщает корреспондент URA.RU. Стороны пришли к договоренности о содействии развитию и продвижению балетного искусства. Николай Цискаридзе прибыл в Челябинск для участия в балетном фестивале, посвященном Екатерине Максимовой. Мероприятие проходит 21 и 22 июня. Ранее он провел творческую встречу с челябинцами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...