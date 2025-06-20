Нелюбовь к «Щелкунчику» и похороны Максимовой: Цискаридзе провел творческую встречу в Челябинске

В Челябинске прошла творческая встреча с народным артистом России, ректором Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николаем Цискаридзе. Во время беседы Цискаридзе признался, что терпеть не может «Щелкунчика».
«Ненавижу!» — сказал народный артист в ответ на вопрос, какой, по его мнению, идеальный Щелкунчик. — «Ну вы понимаете, я думаю, что каждый артист балета не переносит „Щелкунчика“ и „Лебединое озеро“, потому что мы исполняем их очень много лет и постоянно, и эта музыка звучит непрерывно. А когда я стал еще и ректором (последние 12 лет), я репетирую еще постоянно со своими учениками, и когда начинается первый акт, меня вырубает».
Артист тепло вспоминал советскую балерину Екатерину Максимову, с которой они были друзьями. Их знакомство началось со «Щелкунчика». Он рассказал о перелетах только на соседних местах, о постоянной гимнастике, которую приходилось делать Екатерине из-за полученной в 1975 году травмы позвоночника. Цискаридзе рассказал о дне похорон советской и российской артистки балета.
«Дождь шел с утра прямо. Прямо у могилы на Новодевичьем кладбище стоял такой шатер от дождя, и под шатром стояли мы. В тот момент, когда батюшка сказал, что возносится раба Божья Екатерина, прямо над шатром раздвинулись небеса и появился луч солнца. Наверное, секунд 40 он был, а потом вновь пошел ливень», — вспомнил артист.
Премьер Большого театра рассуждал о законодательстве и сфере культуры, вспоминал о первом визите в Челябинск. Он поведал историю о том, как отказывался танцевать на генеральной репетиции, на все же вышел на сцену.
Встречу с Цискаридзе открыла супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. Она поблагодарила артиста за возможность провести мероприятие в формате диалога.
«Рады, что Николай Максимович и его воспитанники не только смогли приехать на гастроли [в Челябинск], но и устроить вот такую замечательную творческую встречу. Я благодарю вас за то, что согласились. Сегодня здесь присутствуют наша интеллигенция: преподаватели, студенты, представители культуры», — отметила Ирина Текслер в начале встречи.
Приезд Николая Цискаридзе в Челябинск связан с фестивалем балета «В честь Екатерины Максимовой», который проходит 21–22 июня и завершается выпускными концертами Академии русского балета под его руководством. В рамках визита артист уже посетил знаковые места города вместе с супругой губернатора Ириной Текслер и своими воспитанниками, а также поделился впечатлениями о местных ремеслах в своем telegram-канале.
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