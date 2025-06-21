Татьяна Ким объявила о создании университета Wildberries

Объединенная компания Wildberries & Russ объявила о начале осеннего набора в собственный университет RWB для предпринимателей. Об этом сообщила основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«В начале осени открывается набор на обучение по ключевым направлениям, в которых в первую очередь нуждаются маркетплейсы и предприниматели, работающие с ними: менеджер цифровой платформы, продакт-менеджер», — заявила Татьяна Ким, ее слова передает ТАСС. Она подчеркнула, что образовательные программы университета будут сфокусированы на интеллектуальном предпринимательстве — управлении бизнесом с использованием искусственного интеллекта и высокой адаптивности к изменениям.
Первый этап запуска университета ориентирован на предпринимателей. В дальнейшем, по словам предпринимательницы, к осени 2026 года RWB откроет совместные магистерские программы с вузами-партнерами для студентов. Программы будут включать обучение наиболее востребованным знаниям и навыкам для работы в сфере интеллектуального предпринимательства и электронной коммерции. В университете также планируют развивать профессиональные компетенции сотрудников Wildberries & Russ и экосистемы компании, а также реализовывать совместные образовательные проекты с внешними организациями.
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