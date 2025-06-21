В Бразилии рухнул загоревшийся воздушный шар, есть погибшие

Воздушный шар с 21 человеком на борту рухнул в в городе Прайя-Гранде (штат Санта-Катарина, Бразилия). Восемь человек погибли, сообщает бразильские СМИ.
В результате падения погибли восемь человек, 13 — выжили, пишет бразильский новостной портал G1 со ссылкой на данные правительства. На видео можно заметить, как находящийся в воздухе шар загорается и начинает падать. Трагедия случилась в регионе, который известен как «бразильская Каппадокия» и пользуется популярностью у туристов благодаря полетам на воздушных шарах.
Причины аварии выясняются. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, медицинские бригады были мобилизованы для оказания экстренной поддержки пострадавшим. Мэрия города выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в катастрофе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.