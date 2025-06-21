В Бразилии рухнул загоревшийся воздушный шар, есть погибшие

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В Бразилии в небе загорелся воздушный шар с десятками людей на борту (архивное фото)
В Бразилии в небе загорелся воздушный шар с десятками людей на борту (архивное фото) Фото:

Воздушный шар с 21 человеком на борту рухнул в в городе Прайя-Гранде (штат Санта-Катарина, Бразилия). Восемь человек погибли, сообщает бразильские СМИ.

В результате падения погибли восемь человек, 13 — выжили, пишет бразильский новостной портал G1 со ссылкой на данные правительства. На видео можно заметить, как находящийся в воздухе шар загорается и начинает падать. Трагедия случилась в регионе, который известен как «бразильская Каппадокия» и пользуется популярностью у туристов благодаря полетам на воздушных шарах. 

Причины аварии выясняются. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, медицинские бригады были мобилизованы для оказания экстренной поддержки пострадавшим. Мэрия города выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в катастрофе.

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Воздушный шар с 21 человеком на борту рухнул в в городе Прайя-Гранде (штат Санта-Катарина, Бразилия). Восемь человек погибли, сообщает бразильские СМИ. В результате падения погибли восемь человек, 13 — выжили, пишет бразильский новостной портал G1 со ссылкой на данные правительства. На видео можно заметить, как находящийся в воздухе шар загорается и начинает падать. Трагедия случилась в регионе, который известен как «бразильская Каппадокия» и пользуется популярностью у туристов благодаря полетам на воздушных шарах.  Причины аварии выясняются. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, медицинские бригады были мобилизованы для оказания экстренной поддержки пострадавшим. Мэрия города выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в катастрофе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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