В Кудымкаре умер столетний ветеран Великой Отечественной войны

В Кудымкаре (Пермский край) ушел из жизни Александр Васильевич Туляев — ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Кудымкарского муниципального округа. О его кончине сообщила глава Кудымкара Наталья Сикорская в своем telegram-канале.
«Мы понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни Александр Васильевич Туляев, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Кудымкарского муниципального округа. Именно такие герои, как Александр Васильевич, формируют основу истории и служат образцом истинного служения Родине. Его судьба — живое свидетельство тех тяжелейших испытаний, которые пришлось пережить нашему поколению победителей. Память о мужестве, стойкости и преданности Отечеству навсегда останутся в наших сердцах и сердцах будущих поколений», — написала Сикорская.
Александр Туляев родился 29 августа 1925 года в деревне Тарабаево Мелюхинского сельского поселения Юсьвинского района. Войну он встретил 16-летним подростком: начал трудовую деятельность в тылу, помогая обеспечивать нужды фронта. В 1943 году его призвали в армию, службу проходил в эвакуированном Ленинградском военно-пехотном училище в Перми. В августе того же года был направлен на фронт. Он прошел боевой путь от Полтавы до Праги. Участвовал в боях за освобождение Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Маньчжурии.
В мирное время Туляев долгое время работал в Кудымкарском СИЗО и занимался патриотическим воспитанием молодежи. Награды, которыми был отмечен Александр Васильевич, свидетельствуют о его доблестных подвигах: орден «Отечественной войны II степени», медали: «За отвагу», «За освобождение Праги», «За освобождение Болгарии», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией», многочисленные благодарности от имени Верховного главнокомандующего.
Глава Кудымкара выразили соболезнования родным и близким Александра Васильевича. Она добавила, что память об этом легендарном человеке будет жить вечно.
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