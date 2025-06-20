В лесах около города Кыштым Челябинской области поспела черника. Фотографии ягод опубликовал пользователь тематического сообщества в соцсети.
«Поездка ранним утром под Кыштым. Успели пробежаться до дождя. Все, что нашли, — на фото», — поделился Виктор С. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив серию снимков, на одном из которых изображена черника.
Мужчина уточнил, что в лесу много земляники. Он также отметил обилие комаров. Насекомые мешают сбору ягод.
Как URA.RU писало ранее, летом 2025 года в Челябинской области земляника поспела раньше обычного. О ягодах жители региона сообщили в первой декаде июня.
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