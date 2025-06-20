20 июня 2025

В челябинских лесах поспела черника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области постепенно поспевает черника (архивное фото)
В Челябинской области постепенно поспевает черника (архивное фото) Фото:

В лесах около города Кыштым Челябинской области поспела черника. Фотографии ягод опубликовал пользователь тематического сообщества в соцсети.

«Поездка ранним утром под Кыштым. Успели пробежаться до дождя. Все, что нашли, — на фото», — поделился Виктор С. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив серию снимков, на одном из которых изображена черника.

Мужчина уточнил, что в лесу много земляники. Он также отметил обилие комаров. Насекомые мешают сбору ягод. 

Как URA.RU писало ранее, летом 2025 года в Челябинской области земляника поспела раньше обычного. О ягодах жители региона сообщили в первой декаде июня.

Черника начала поспевать в челябинских лесах
Черника начала поспевать в челябинских лесах
Фото:

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В лесах около города Кыштым Челябинской области поспела черника. Фотографии ягод опубликовал пользователь тематического сообщества в соцсети. «Поездка ранним утром под Кыштым. Успели пробежаться до дождя. Все, что нашли, — на фото», — поделился Виктор С. в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив серию снимков, на одном из которых изображена черника. Мужчина уточнил, что в лесу много земляники. Он также отметил обилие комаров. Насекомые мешают сбору ягод.  Как URA.RU писало ранее, летом 2025 года в Челябинской области земляника поспела раньше обычного. О ягодах жители региона сообщили в первой декаде июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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