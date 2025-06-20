20 июня 2025

Салон автобуса затопило после мощного ливня в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень вызвал проблемы с транспортом в Перми
Ливень вызвал проблемы с транспортом в Перми Фото:

Салон автобуса №67 был затоплен после сильного ливня, прошедшего в Перми 21 июня. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Затопило салон автобуса №67 на улице Уинской. Поток воды залился в салон через двери. Такая же ситуация почти по всему Мотовилихинскому району», — рассказал очевидец.

Ранее URA.RU рассказывало, что сильный ливень обрушился на Пермь, вызвав подтопления улиц и проблемы с транспортом. На дорогах образовались глубокие лужи, затрудняющие движение транспорта. В соцсетях горожане делятся видео последствий стихии.

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Салон автобуса №67 был затоплен после сильного ливня, прошедшего в Перми 21 июня. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Затопило салон автобуса №67 на улице Уинской. Поток воды залился в салон через двери. Такая же ситуация почти по всему Мотовилихинскому району», — рассказал очевидец. Ранее URA.RU рассказывало, что сильный ливень обрушился на Пермь, вызвав подтопления улиц и проблемы с транспортом. На дорогах образовались глубокие лужи, затрудняющие движение транспорта. В соцсетях горожане делятся видео последствий стихии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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