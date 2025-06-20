Ливень вызвал проблемы с транспортом в Перми
Салон автобуса №67 был затоплен после сильного ливня, прошедшего в Перми 21 июня. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Затопило салон автобуса №67 на улице Уинской. Поток воды залился в салон через двери. Такая же ситуация почти по всему Мотовилихинскому району», — рассказал очевидец.
Ранее URA.RU рассказывало, что сильный ливень обрушился на Пермь, вызвав подтопления улиц и проблемы с транспортом. На дорогах образовались глубокие лужи, затрудняющие движение транспорта. В соцсетях горожане делятся видео последствий стихии.
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