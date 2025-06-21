Цыганова взбесилась из-за Ани Лорак, получившей гражданство

Цыганова: получившую гражданство РФ Лорак «отмывают» пособники развала России
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Цыганова возмутилась тем, что Ани Лорак получила российское гражданство
Цыганова возмутилась тем, что Ани Лорак получила российское гражданство Фото:

Певица Виктория Цыганова резко высказалась против предоставления гражданства России артистке Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). По мнению Цыгановой, Лорак якобы «отмывают» пособники развала России.

«В интернете появляются статьи явно заказного характера о том, что общественность, оказывается, поддерживает Лорак и получение ею гражданства России... Те, кто за деньги или по знакомству „отмывает“ украинскую певицу — пособники развала нашей Родины изнутри», — подчеркнула исполнительница в своем telegram-канале.

Певицу ранее поддержали российские поклонники. Лорак поблагодарила их за поддержку. Артистка подчеркнула свою приверженность аудитории в России. Она также отметила, что уже долгое время живет и выступает в стране.

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Певица Виктория Цыганова резко высказалась против предоставления гражданства России артистке Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). По мнению Цыгановой, Лорак якобы «отмывают» пособники развала России. «В интернете появляются статьи явно заказного характера о том, что общественность, оказывается, поддерживает Лорак и получение ею гражданства России... Те, кто за деньги или по знакомству „отмывает“ украинскую певицу — пособники развала нашей Родины изнутри», — подчеркнула исполнительница в своем telegram-канале. Певицу ранее поддержали российские поклонники. Лорак поблагодарила их за поддержку. Артистка подчеркнула свою приверженность аудитории в России. Она также отметила, что уже долгое время живет и выступает в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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