Цыганова взбесилась из-за Ани Лорак, получившей гражданство

Певица Виктория Цыганова резко высказалась против предоставления гражданства России артистке Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). По мнению Цыгановой, Лорак якобы «отмывают» пособники развала России.
«В интернете появляются статьи явно заказного характера о том, что общественность, оказывается, поддерживает Лорак и получение ею гражданства России... Те, кто за деньги или по знакомству „отмывает“ украинскую певицу — пособники развала нашей Родины изнутри», — подчеркнула исполнительница в своем telegram-канале.
Певицу ранее поддержали российские поклонники. Лорак поблагодарила их за поддержку. Артистка подчеркнула свою приверженность аудитории в России. Она также отметила, что уже долгое время живет и выступает в стране.
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