21 июня 2025
20 июня 2025

В Красноуфимске поймали живодера, задушившего собственную кошку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина задушил кошку будучи пьяным
Мужчина задушил кошку будучи пьяным Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские поймали местного жителя по подозрению в жестоком обращении с животным. Живодера нашли после публикаций в интернете, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейскими была выявлена публикация, в которой сообщалось о том, что мужчина задушил собственную кошку, а затем выкинул ее в мусорный бак», — пояснила Волк. Задержанный признался, что совершил преступление будучи пьяным.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что у живодера уже была судимость.

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В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские поймали местного жителя по подозрению в жестоком обращении с животным. Живодера нашли после публикаций в интернете, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Полицейскими была выявлена публикация, в которой сообщалось о том, что мужчина задушил собственную кошку, а затем выкинул ее в мусорный бак», — пояснила Волк. Задержанный признался, что совершил преступление будучи пьяным. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что у живодера уже была судимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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