В Красноуфимске поймали живодера, задушившего собственную кошку

В Красноуфимске (Свердловская область) полицейские поймали местного жителя по подозрению в жестоком обращении с животным. Живодера нашли после публикаций в интернете, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Полицейскими была выявлена публикация, в которой сообщалось о том, что мужчина задушил собственную кошку, а затем выкинул ее в мусорный бак», — пояснила Волк. Задержанный признался, что совершил преступление будучи пьяным.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что у живодера уже была судимость.
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