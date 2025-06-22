Иран пообещал последствия после атаки США на ядерные объекты

Иран предупредил о серьезных последствиях после удара США по своим ядерным объектам. С заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Это нападение возмутительно и будет иметь далеко идущие последствия», — подчеркнул Аракчи. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что Иран оставляет за собой право на любые возможные меры для защиты своих интересов.
Ранее, в ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили.
После атаки Трамп обратился к нации. Он поблагодарил «всех, и, в частности, Бога». Однако в американской Ассоциации по контролю над вооружениями ее оценили негативно. Он заявил, что действия США укрепили безопасность Израиля, передает RT.
В Конгрессе США потребовали импичмента Трампа. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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