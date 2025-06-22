Иран пообещал последствия после атаки США на ядерные объекты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Иране пообещали ответить США на атаку по ядерным объектам
В Иране пообещали ответить США на атаку по ядерным объектам Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Иран предупредил о серьезных последствиях после удара США по своим ядерным объектам. С заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Это нападение возмутительно и будет иметь далеко идущие последствия», — подчеркнул Аракчи. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что Иран оставляет за собой право на любые возможные меры для защиты своих интересов.

Ранее, в ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили.

После атаки Трамп обратился к нации. Он поблагодарил «всех, и, в частности, Бога». Однако в американской Ассоциации по контролю над вооружениями ее оценили негативно. Он заявил, что действия США укрепили безопасность Израиля, передает RT.

В Конгрессе США потребовали импичмента Трампа. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран предупредил о серьезных последствиях после удара США по своим ядерным объектам. С заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. «США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Это нападение возмутительно и будет иметь далеко идущие последствия», — подчеркнул Аракчи. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что Иран оставляет за собой право на любые возможные меры для защиты своих интересов. Ранее, в ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили. После атаки Трамп обратился к нации. Он поблагодарил «всех, и, в частности, Бога». Однако в американской Ассоциации по контролю над вооружениями ее оценили негативно. Он заявил, что действия США укрепили безопасность Израиля, передает RT. В Конгрессе США потребовали импичмента Трампа. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...