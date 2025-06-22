В Конгрессе США потребовали импичмента Трампа после атак на Иран

Атака США по ядерным объектам в Иране не согласовано с Конгрессом. Президента Дональда Трампа призвали к импичменту. Против действий американского лидера выступила Конгрессмен США Александрия Окасио-Кортес.
«Решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением Конституции и военных полномочий Конгресса. <...> Это абсолютное и явное основание для импичмента», — заявила конгрессмен Окасио-Кортесэ. Своим мнением она поделилась с американцами в соцсети Х.
Она подчеркнула, что такие действия главы государства являются «катастрофическими» и их последствия. По ее мнению, решение Трампа будет оказывать влияние на США в течение многих поколений.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры.
Ранее США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана. Поражены объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. В Иране удары США подтвердили.
В Белом доме ее назвали «эффективной». Однако в американской Ассоциации по контролю над вооружениями ее оценили негативно. Там заявили, что удары по ядерным объектам могут спровоцировать появления на территории страны ядерного оружия.
Стало известно, что при ударах США использовали «бомбу-бункер». Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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