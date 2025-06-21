21 июня 2025

В Свердловской области прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие. Фото, видео

В Серове в результате взрыва газа пострадали четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв произошел га последнем этаже многоэтажки (архивное фото)
Взрыв произошел га последнем этаже многоэтажки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Серове взорвался газ

В Серове произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Зеленая, 7а. Пострадало четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В момент происшествия в доме находились жильцы, эвакуированы 40 человек. Четверо пострадавших переданы бригаде скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве. Инцидент произошел в 9:24 по местному времени. В результате происшествия повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир.

Согласно предварительной информации, житель квартиры на пятом этаже включил электрический чайник, после чего произошел взрыв. Очевидцы сообщают, что жильцы спешно покидали здание, выносили домашних животных.

В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов. В ликвидации последствий задействована группировка РСЧС — 29 человек и девять единиц техники, из них от МЧС России — 14 человек и четыре единицы техники.

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В Серове произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Зеленая, 7а. Пострадало четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В момент происшествия в доме находились жильцы, эвакуированы 40 человек. Четверо пострадавших переданы бригаде скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве. Инцидент произошел в 9:24 по местному времени. В результате происшествия повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир. Согласно предварительной информации, житель квартиры на пятом этаже включил электрический чайник, после чего произошел взрыв. Очевидцы сообщают, что жильцы спешно покидали здание, выносили домашних животных. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов. В ликвидации последствий задействована группировка РСЧС — 29 человек и девять единиц техники, из них от МЧС России — 14 человек и четыре единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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