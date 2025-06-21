В Серове произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Зеленая, 7а. Пострадало четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В момент происшествия в доме находились жильцы, эвакуированы 40 человек. Четверо пострадавших переданы бригаде скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве. Инцидент произошел в 9:24 по местному времени. В результате происшествия повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир.
Согласно предварительной информации, житель квартиры на пятом этаже включил электрический чайник, после чего произошел взрыв. Очевидцы сообщают, что жильцы спешно покидали здание, выносили домашних животных.
В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов. В ликвидации последствий задействована группировка РСЧС — 29 человек и девять единиц техники, из них от МЧС России — 14 человек и четыре единицы техники.
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