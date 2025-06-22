Иран впервые ударил по Израилю ракетой «Разрушитель еврейской крепости»

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Иран пустил на Израиль ракеты утром 22 июня
Иран пустил на Израиль ракеты утром 22 июня Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Иран впервые атаковал Израиль усовершенствованной ракетой Хейбар-Шекан (Kheibar Shekan). Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции. 

«КСИР впервые запустил усовершенствованную ракету „Хейбар-Шекан“ в сторону Израиля», — передает Mehr News. Атака была совершена утром 22 июня. 

Название ракеты Хейбар-Шекан означает «разрушитель еврейской крепости». Это иранская твердотопливная баллистическая ракета средней дальности. Ее впервые презентовали в 2022 году. 

Ночью ядерные объекты Ирана атаковали США. Вскоре Тегеран ответил атакой на Израиль. Как на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке отреагировали в мире — в материале URA.RU. Рискованность действий главы США Дональда Трампа признают даже некоторые его союзники. 

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Иран впервые атаковал Израиль усовершенствованной ракетой Хейбар-Шекан (Kheibar Shekan). Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции.  «КСИР впервые запустил усовершенствованную ракету „Хейбар-Шекан“ в сторону Израиля», — передает Mehr News. Атака была совершена утром 22 июня.  Название ракеты Хейбар-Шекан означает «разрушитель еврейской крепости». Это иранская твердотопливная баллистическая ракета средней дальности. Ее впервые презентовали в 2022 году.  Ночью ядерные объекты Ирана атаковали США. Вскоре Тегеран ответил атакой на Израиль. Как на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке отреагировали в мире — в материале URA.RU. Рискованность действий главы США Дональда Трампа признают даже некоторые его союзники. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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