Союзники Трампа могут не поддержать его рискованный шаг: реакция иноСМИ на удары США по Ирану

NBC: США готовятся к ответному удару Ирана в течение 48 часов

22 июня 2025 в 12:24 Размер текста - 17 +

США готовятся к ответному удару со стороны Ирана, пишет NBC. Американские удары по иранским ядерным объектам стали крайне рискованным шагом администрации президента США Дональда Трампа, пишет Daily Beast. Союзники президента могут не поддержать военное вмешательство США в Иран, дополняет издание The Morning call. Дальнейшие военные шаги Израиля будут определяться реакцией Ирана на американские удары, передает CNN. Реакции различных СМИ на удары США по Ирану этой ночью — в материале URA.RU. NBC Администрация Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана, ближайшие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, сообщает американская телекомпания NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. News18 Канадское издание News18 пишет, что ядерный потенциал Ирана дает ему возможность поддерживать террористические группы, оставаясь формально непричастным. По мнению издания, такие организации, как «Хезболла» и хуситы, могут усиливать свою активность, пользуясь ядерным прикрытием Ирана. Журналисты считают, что именно это стало причиной превентивных ударов США по иранским ядерным объектам в Фордо и Натанзе. Они отмечают, что даже ослабленный Иран сохраняет потенциал для ответа. Администрация Трампа, по данным News18, сознательно пошла на этот риск, считая его наименьшим злом. СNN Согласно источнику американского телеканала CNN, дальнейшие военные шаги Израиля будут определяться реакцией Тегерана на американские удары. Пока остается неясным, продолжит ли израильская армия самостоятельные авиаудары после операции США. Однако израильские власти заранее подготовились к возможному ответу Ирана на действия американских сил, отмечает CNN. New York Times По данным New York Times, американская разведка оценила результат израильских ударов как недостаточный — они отбросили иранскую ядерную программу лишь на полгода. «Одной из причин, по которой США могли нанести удары по нескольким объектам в субботу, было то, что, по оценкам их разведывательных служб, израильские атаки отбросили ядерную программу Ирана всего на шесть месяцев назад», — пишет газета. Именно поэтому США сами нанесли удар по ядерным объектам Ирана, сообщает СМИ. The Morning call Удар по иранским ядерным объектам может вызывать разногласия среди сторонников президента, многие из которых выступали против военного вмешательства, пишет американское издание The Morning call. Ключевые союзники президента США Дональда Трампа, включая бывшего старшего советника Стива Бэннона, члена палаты представителей Марджори Тейлора Грина, комментатора Такера Карлсона и основателя консервативной молодежной организации Turning Point Чарли Кирка, были против военного вмешательства США, ссылаясь на его же прежние обещания избегать «вечных войн». Однако после официального объявления об ударах по Ирану часть критиков неожиданно перешла на сторону президента, подчеркнуло издание. Поскольку Трамп не может баллотироваться на третий срок, последствия этого раскола для его движения остаются неясными, сообщает журналист Мэг Киннард. Huffpost Популярный ведущий подкастов Тео Фон и конгрессмен-демократ Ро Кханна заняли жесткую позицию, выступая против возможного участия США в израильско-иранском конфликте. В эфире подкаста Кханн продвигал двухпартийную резолюцию, запрещающую несанкционированные военные действия против Ирана. Фон поддержал эту инициативу, назвав потенциальную войну «ужасной идеей». Ведущий подкаста откровенно заявил о нежелании видеть гибель друзей и их детей в возможном конфликте. Кханн в ходе беседы ссылался на высказывания консерваторов вроде Такера Карлсона и Марджори Тейлор Грин, также выступающих против войны, передает их слова Huffpost. Daily Beast Как пишет журналист Дэвид Гарднер из издания Daily Beast, американские удары по иранским ядерным объектам стали крайне рискованным шагом администрации Трампа. Журналист отмечает, что, хотя Тегеран может счесть прямое противостояние с США слишком опасным, последствия этого решения остаются непредсказуемыми. По мнению автора, вся внешняя политика Трампа построена на демонстрации силы как главного инструмента влияния. Гарднер подчеркивает, что президент связывает свои перспективы с образом решительного лидера, способного защищать интересы США без «вечных войн». Однако, как указывает издание, нынешний конфликт с Ираном полностью противоречит этим обещаниям, превратившись в личную «войну Трампа».