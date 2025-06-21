21 июня 2025
20 июня 2025

Спасатели провели эвакуацию пятерых жителей ЯНАО, застрявших в тундре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Ямалспас» эвакуировал пятерых людей с застрявшего в тундре снегоболотохода
«Ямалспас» эвакуировал пятерых людей с застрявшего в тундре снегоболотохода Фото:

В ЯНАО пятеро человек, двое из которых дети, застряли в тундре на снегоболотоходе. Сотрудники «Ямалспаса» оперативно помогли ямальцам и эвакуироваться.

«Помощь в эвакуации людей в количестве пяти человек, из которых двое дети. Примерно в 12 километрах от села Яр-Сале в сторону фактории Порц-Яха у них застрял снегоболотоход... Из Яр-Сале выехала группа спасателей Ярсалинского ПСП ГБУ „Ямалспас“. Пострадавшие эвакуированы», — написано в группе ЕДДС Ямальского района VK.

Ни одному из ямальцев медицинская помощь не понадобилась. Все пятеро человек здоровы и хорошо себя чувствуют.

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В ЯНАО пятеро человек, двое из которых дети, застряли в тундре на снегоболотоходе. Сотрудники «Ямалспаса» оперативно помогли ямальцам и эвакуироваться. «Помощь в эвакуации людей в количестве пяти человек, из которых двое дети. Примерно в 12 километрах от села Яр-Сале в сторону фактории Порц-Яха у них застрял снегоболотоход... Из Яр-Сале выехала группа спасателей Ярсалинского ПСП ГБУ „Ямалспас“. Пострадавшие эвакуированы», — написано в группе ЕДДС Ямальского района VK. Ни одному из ямальцев медицинская помощь не понадобилась. Все пятеро человек здоровы и хорошо себя чувствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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