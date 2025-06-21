«Ямалспас» эвакуировал пятерых людей с застрявшего в тундре снегоболотохода
В ЯНАО пятеро человек, двое из которых дети, застряли в тундре на снегоболотоходе. Сотрудники «Ямалспаса» оперативно помогли ямальцам и эвакуироваться.
«Помощь в эвакуации людей в количестве пяти человек, из которых двое дети. Примерно в 12 километрах от села Яр-Сале в сторону фактории Порц-Яха у них застрял снегоболотоход... Из Яр-Сале выехала группа спасателей Ярсалинского ПСП ГБУ „Ямалспас“. Пострадавшие эвакуированы», — написано в группе ЕДДС Ямальского района VK.
Ни одному из ямальцев медицинская помощь не понадобилась. Все пятеро человек здоровы и хорошо себя чувствуют.
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