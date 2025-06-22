Иран пригрозил полным закрытием Ормузского пролива

В Иране предупредили, что закроют Ормузский пролив, если агрессия против суверенитета страны продолжится, подчеркнув, что Тегеран не оставит нарушения своей территориальной целостности без ответа. Об этом заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири. Решение поддержал Меджлис (однопалатный парламент) Ирана.
«Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против нашего суверенитета продолжится», — заявил Тангсири, его слова приводит издание Samaa.tv. Эту позицию поддержал советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Шариатмадари, призвавший как можно скорее перекрыть пролив для судоходства США, Великобритании, Германии и Франции.
Аналогичного мнения придерживается и в парламенте. «Парламент пришел к выводу, что Ормузский пролив необходимо закрыть. Но окончательное решение по этому вопросу принимает высший совет национальной безопасности», — сообщил член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари.
Ормузский пролив критически важен для крупнейших экспортеров нефти — Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, ОАЭ и Катара, через который проходит 76% их поставок в Азию, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Сингапур. Угроза Ирана немедленно отразилась на мировых рынках: нефть марки Brent выросла более чем на 6% в начале азиатских торгов, а фьючерсы на нефть WTI также показали резкий скачок из-за опасений перебоев с поставками. Аналитики в сфере энергетики предупреждают, что длительное закрытие пролива может поднять цены на нефть выше 100 долларов за баррель, нарушить глобальные цепочки поставок и обострить отношения между ведущими экономиками мира.
Обострение противостояния между Израилем и Ираном вызвало значительное беспокойство среди стран Европейского союза, которые в настоящее время во многом зависят от поставок энергоносителей через стратегический Ормузский пролив. Эта зависимость особенно возросла после введения ограничений на импорт российских энергоносителей. По данным агентства Bloomberg, ежегодный ввоз дизельного топлива в европейские государства через Ормузский пролив достигает порядка 850 тысяч баррелей в сутки. Такая ситуация делает европейский рынок крайне чувствительным к рискам дестабилизации и возможным перебоям в поставках топлива, передает Pravda.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.