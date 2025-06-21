21 июня 2025

В Перми ищут перевозчика на популярный автобусный маршрут

Для перевозок на автобусном маршруте №1 в Перми выделили 21,4 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут входит в топ-10 самых востребованных
Маршрут входит в топ-10 самых востребованных Фото:

В Перми ищут подрядчика для организации пассажирских перевозок на автобусном маршруте №1. Начальная и максимальная цена контракта — 21,4 млн рублей. Эта информация размещена на портале ЕИС «Закупки». 

«Объект закупки: организации пассажирских перевозок на маршруте №1 „Микрорайон Садовый — станция Пермь-II“. В рейсы должны выходить автобусы класса I, рассчитанные на 79 пассажиров, из которых не менее 20 — смогут разместиться на сидячих местах. Стоимость: 21,4 млн рублей», — указано на портале.

В техзадании написано, что салон транспортного средства должен быть оборудован системой видеонаблюдения, спутниковой навигацией, кондиционером, местом для багажа и автоматизированной системой контроля оплаты проезда. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня. Победителя должны определить 2 июля.

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В Перми ищут подрядчика для организации пассажирских перевозок на автобусном маршруте №1. Начальная и максимальная цена контракта — 21,4 млн рублей. Эта информация размещена на портале ЕИС «Закупки».  «Объект закупки: организации пассажирских перевозок на маршруте №1 „Микрорайон Садовый — станция Пермь-II“. В рейсы должны выходить автобусы класса I, рассчитанные на 79 пассажиров, из которых не менее 20 — смогут разместиться на сидячих местах. Стоимость: 21,4 млн рублей», — указано на портале. В техзадании написано, что салон транспортного средства должен быть оборудован системой видеонаблюдения, спутниковой навигацией, кондиционером, местом для багажа и автоматизированной системой контроля оплаты проезда. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня. Победителя должны определить 2 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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