В Перми ищут перевозчика на популярный автобусный маршрут

В Перми ищут подрядчика для организации пассажирских перевозок на автобусном маршруте №1. Начальная и максимальная цена контракта — 21,4 млн рублей. Эта информация размещена на портале ЕИС «Закупки».
«Объект закупки: организации пассажирских перевозок на маршруте №1 „Микрорайон Садовый — станция Пермь-II“. В рейсы должны выходить автобусы класса I, рассчитанные на 79 пассажиров, из которых не менее 20 — смогут разместиться на сидячих местах. Стоимость: 21,4 млн рублей», — указано на портале.
В техзадании написано, что салон транспортного средства должен быть оборудован системой видеонаблюдения, спутниковой навигацией, кондиционером, местом для багажа и автоматизированной системой контроля оплаты проезда. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня. Победителя должны определить 2 июля.
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