Школы России с 1 сентября переходят на единый учебник по обществознанию

Новая система образования начнет действовать в российских школах с 2026 года, когда ученики 9-11 классов будут изучать обществознание по единым учебникам. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи с президентом Владимиром Путиным и авторами нового учебника по истории.
«Ведется работа по учебникам обществознания. Обществознание будет изучаться с девятого класса, больше времени будет отводиться истории нашей страны. Мы планируем с первого сентября следующего учебного года перейти на единые учебники обществознания», — отметил Кравцов. Трансляция его выступления проходила на канале «Россия 24».
Ранее в Министерстве просвещения сообщали, что с 2025 года ученики 5-7-х классов начнут изучать историю по новым учебникам, а для 8-9-х классов обновленные пособия введут с 2026 года. Кроме того, обществознание будет исключено из учебных планов 6-7-х классов, а освободившееся время направят на изучение истории России. Переход на единые государственные учебники по истории для 5-9-х классов планируется завершить поэтапно к 2026 году.
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