В страшной аварии на 1652 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) возле города Бакал бензовоз вспыхнул вместе с водителями. Это следует из заявления пресс-службы ГУ МЧС по региону.
"Столкнулись три грузовых автомобиля. В том числе бензовоз с топливом, на котором произошел разлив горючего", — говорится в сообщении ведомства. ГУ МЧС также опубликовало кадры горящего бензовоза.
Ранее сообщалось, что в этом ДТП с участием трех большегрузов погибло двое человек, предположительно водители. В ведомстве не уточняют, скончались ли участники аварии от полученных травм, или сгорели заживо. В Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ЧП.
Движение транспорта на данном участке дороги приостановлено. Сотрудниками ГАИ организован объезд через город Юрюзань.
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