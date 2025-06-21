21 июня 2025

В страшной аварии бензовоз вспыхнул вместе с водителями на челябинской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадры тушения бензовоза в Челябинской области
Кадры тушения бензовоза в Челябинской области Фото:

В страшной аварии на 1652 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) возле города Бакал бензовоз вспыхнул вместе с водителями. Это следует из заявления пресс-службы ГУ МЧС по региону. 

"Столкнулись три грузовых автомобиля. В том числе бензовоз с топливом, на котором произошел разлив горючего", — говорится в сообщении ведомства. ГУ МЧС также опубликовало кадры горящего бензовоза.

Ранее сообщалось, что в этом ДТП с участием трех большегрузов погибло двое человек, предположительно водители. В ведомстве не уточняют, скончались ли участники аварии от полученных травм, или сгорели заживо. В Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ЧП. 

Движение транспорта на данном участке дороги приостановлено. Сотрудниками ГАИ организован объезд через город Юрюзань.

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В страшной аварии на 1652 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) возле города Бакал бензовоз вспыхнул вместе с водителями. Это следует из заявления пресс-службы ГУ МЧС по региону.  "Столкнулись три грузовых автомобиля. В том числе бензовоз с топливом, на котором произошел разлив горючего", — говорится в сообщении ведомства. ГУ МЧС также опубликовало кадры горящего бензовоза. Ранее сообщалось, что в этом ДТП с участием трех большегрузов погибло двое человек, предположительно водители. В ведомстве не уточняют, скончались ли участники аварии от полученных травм, или сгорели заживо. В Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ЧП.  Движение транспорта на данном участке дороги приостановлено. Сотрудниками ГАИ организован объезд через город Юрюзань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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