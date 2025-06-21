21 июня 2025

За услугами придется ехать 40 километров: жителей Полазны лишили почты

В крупном поселке под Пермью закрылось единственное почтовое отделение
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь жителям населенного пункта придется пользоваться другим отделением
Теперь жителям населенного пункта придется пользоваться другим отделением Фото:

На территории Прикамья в поселке Полазна прекратило работу единственное отделение почтовой связи. Причиной закрытия стала острая нехватка кадров, пояснила пресс-служба регионального управления Федеральной почтовой связи (УФПС).

«Почта в поселке возобновит работу по прежнему графику, как только служба подбора персонала найдет и обучит кандидатов на свободные должности. Наши клиенты могут получить одинаковые почтовые и финансовые услуги во всех почтовых отделениях Пермского края», — со ссылкой на данные ведомства пишет местная газета «Зори плюс».

Пока не решена проблема, жителям поселка придется пользоваться отделением в Перми по улице Сестрорецкой, 24. При этом пенсию, пособия, письма и прессу населению все также приносят домой. Полазненцы утверждают, что работников на почте не хватает с прошлого года.

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На территории Прикамья в поселке Полазна прекратило работу единственное отделение почтовой связи. Причиной закрытия стала острая нехватка кадров, пояснила пресс-служба регионального управления Федеральной почтовой связи (УФПС). «Почта в поселке возобновит работу по прежнему графику, как только служба подбора персонала найдет и обучит кандидатов на свободные должности. Наши клиенты могут получить одинаковые почтовые и финансовые услуги во всех почтовых отделениях Пермского края», — со ссылкой на данные ведомства пишет местная газета «Зори плюс». Пока не решена проблема, жителям поселка придется пользоваться отделением в Перми по улице Сестрорецкой, 24. При этом пенсию, пособия, письма и прессу населению все также приносят домой. Полазненцы утверждают, что работников на почте не хватает с прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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