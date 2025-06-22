В акциях «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие свыше 1,2 миллиона человек из России и 62 других стран. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «Волонтеры Победы».
«Более 1,2 миллиона человек в России и 62 странах мира присоединились к акциям „Свеча Памяти“ и „Огненные картины войны“. Присоединились, потому что для каждого важно было почтить память жертв Великой Отечественной войны, почтить память погибших близких. Мы зажигали свечи и в память о тех, кто пострадал от современного неонацизма на территории Донбасса, Новороссии, Курской, Белгородской областей», — отметила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Цитату приводит РИА Новости.
По данным организаторов, в России и за ее пределами было создано 243 огненные картины, а акция «Свеча памяти» прошла в более чем 2,5 тысячах локаций. Обе акции получили поддержку от РЖД и Фонда президентских грантов.
Акция «Свеча памяти» проводится каждый год 22 июня с 2008 года, когда в Елоховском Богоявленском соборе в Москве была зажжена первая свеча. С 2009 года мероприятие стало всероссийским, а с 2015 года — международным. Акция «Огненные картины войны» была введена в Год памяти и славы в 2020 году и также приобрела широкую популярность.
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