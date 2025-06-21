Количество пострадавших при взрыве в доме в Серове возросло

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме Серова увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
«В результате происшествия пострадали пять человек. У четверых из них травмы незначительны, они уже отпущены домой после госпитализации. Еще один доставлен на вертолете в ожоговый центр Екатеринбурга», — сообщили в департаменте.
В ликвидации последствий задействованы 69 специалистов и 25 единиц техники, включая сотрудников МЧС России. На месте продолжают работать спасатели, ведутся аварийно-восстановительные работы.
Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 июня в 9:24 на пятом этаже жилого дома в Серове. В результате ЧП оказались разрушены две квартиры, пострадала стена дома. Владелец квартиры госпитализирован с 50% ожогами тела, решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Екатеринбурге. Также пострадало еще три жильца, один из них — ребенок. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, прокуратура, следственный комитет и глава городского округа Василий Сизиков. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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