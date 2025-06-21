21 июня 2025

Количество пострадавших при взрыве в доме в Серове возросло

В Серове до пяти человек пострадали при взрыве газа в жилом доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв произошел около 09:24 в Серове на улице Зеленая, 7а (архивное фото)
Взрыв произошел около 09:24 в Серове на улице Зеленая, 7а (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Серове взорвался газ

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме Серова увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

«В результате происшествия пострадали пять человек. У четверых из них травмы незначительны, они уже отпущены домой после госпитализации. Еще один доставлен на вертолете в ожоговый центр Екатеринбурга», — сообщили в департаменте.

В ликвидации последствий задействованы 69 специалистов и 25 единиц техники, включая сотрудников МЧС России. На месте продолжают работать спасатели, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 июня в 9:24 на пятом этаже жилого дома в Серове. В результате ЧП оказались разрушены две квартиры, пострадала стена дома. Владелец квартиры госпитализирован с 50% ожогами тела, решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Екатеринбурге. Также пострадало еще три жильца, один из них — ребенок. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, прокуратура, следственный комитет и глава городского округа Василий Сизиков. Подробнее о ЧП — в  сюжете URA.RU.

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Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме Серова увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «В результате происшествия пострадали пять человек. У четверых из них травмы незначительны, они уже отпущены домой после госпитализации. Еще один доставлен на вертолете в ожоговый центр Екатеринбурга», — сообщили в департаменте. В ликвидации последствий задействованы 69 специалистов и 25 единиц техники, включая сотрудников МЧС России. На месте продолжают работать спасатели, ведутся аварийно-восстановительные работы. Взрыв газовоздушной смеси произошел 22 июня в 9 :24 на пятом этаже жилого дома в Серове. В результате ЧП оказались разрушены две квартиры, пострадала стена дома. Владелец квартиры госпитализирован с 50% ожогами тела, решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр в Екатеринбурге. Также пострадало еще три жильца, один из них — ребенок. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, прокуратура, следственный комитет и глава городского округа Василий Сизиков. Подробнее о ЧП — в  сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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