В Челябинской области произошло дорожное происшествие, унесшее жизни женщины и девочки. На 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск водитель Mitsubishi Outlander с пассажирами вылетел в кювет, поскольку не учел погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«Трагедия произошла в Пластовском районе. Водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением на мокрой дороге и вылетев в кювет, перевернулся. В результате аварии погибли пассажиры машины — 38-летняя женщина и 12-летняя девочка», — отмечает пресс-служба ведомства.
Еще один ребенок, 6-летний мальчик, получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, он находился в автомобиле без детского кресла. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ и следственная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
В страшной аварии ранее на 1652 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) возле города Бакал бензовоз вспыхнул вместе с водителями. В результате ДТП с участием трех большегрузов погибло двое человек.
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