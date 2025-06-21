21 июня 2025

Женщина и девочка погибли в ДТП в Челябинской области из-за ошибки водителя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В смертельном ДТП в Пластовском районе погибла женщина и девочка
В смертельном ДТП в Пластовском районе погибла женщина и девочка Фото:

В Челябинской области произошло дорожное происшествие, унесшее жизни женщины и девочки. На 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск водитель Mitsubishi Outlander с пассажирами вылетел в кювет, поскольку не учел погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«Трагедия произошла в Пластовском районе. Водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением на мокрой дороге и вылетев в кювет, перевернулся. В результате аварии погибли пассажиры машины — 38-летняя женщина и 12-летняя девочка», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Еще один ребенок, 6-летний мальчик, получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, он находился в автомобиле без детского кресла. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ и следственная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. 

В страшной аварии ранее на 1652 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) возле города Бакал бензовоз вспыхнул вместе с водителями. В результате ДТП с участием трех большегрузов погибло двое человек.

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В Челябинской области произошло дорожное происшествие, унесшее жизни женщины и девочки. На 18-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск водитель Mitsubishi Outlander с пассажирами вылетел в кювет, поскольку не учел погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. «Трагедия произошла в Пластовском районе. Водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением на мокрой дороге и вылетев в кювет, перевернулся. В результате аварии погибли пассажиры машины — 38-летняя женщина и 12-летняя девочка», — отмечает пресс-служба ведомства.  Еще один ребенок, 6-летний мальчик, получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным, он находился в автомобиле без детского кресла. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ и следственная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.  В страшной аварии ранее на 1652 километре автодороги М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) возле города Бакал бензовоз вспыхнул вместе с водителями. В результате ДТП с участием трех большегрузов погибло двое человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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