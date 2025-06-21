На районы Челябинской области ночью обрушится стихия и град

Предстоящей ночью на некоторое районы Челябинской области обрушится стихия в виде сильного дождя и града. Об этом жителей предупреждают специалисты «Единой дежурно-диспетчерской службы».
«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, ночью 23 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град», — выступила с обращением пресс-служба ЕДДС-112 у себя в telegram-канале.
В министерстве общественной безопасности региона призвали жителей не разговаривайте по мобильному телефону во время грозы на улице. А также не подходить близко к электропроводке, молниеотводу и водостокам с крыш.
В Челябинской области с 19 июня резко ухудшилась погода из-за влияния двух циклонов. В регионе началась череда сильных дождей с градом и молниями.
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