21 июня 2025

На районы Челябинской области ночью обрушится стихия и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев предупреждают о резком ухудшении погоды
Челябинцев предупреждают о резком ухудшении погоды Фото:

Предстоящей ночью на некоторое районы Челябинской области обрушится стихия в виде сильного дождя и града. Об этом жителей предупреждают специалисты «Единой дежурно-диспетчерской службы».

«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, ночью 23 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град», — выступила с обращением пресс-служба ЕДДС-112 у себя в telegram-канале.

В министерстве общественной безопасности региона призвали жителей не разговаривайте по мобильному телефону во время грозы на улице. А также не подходить близко к электропроводке, молниеотводу и водостокам с крыш.

В Челябинской области с 19 июня резко ухудшилась погода из-за влияния двух циклонов. В регионе началась череда сильных дождей с градом и молниями. 

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Предстоящей ночью на некоторое районы Челябинской области обрушится стихия в виде сильного дождя и града. Об этом жителей предупреждают специалисты «Единой дежурно-диспетчерской службы». «Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, ночью 23 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град», — выступила с обращением пресс-служба ЕДДС-112 у себя в telegram-канале. В министерстве общественной безопасности региона призвали жителей не разговаривайте по мобильному телефону во время грозы на улице. А также не подходить близко к электропроводке, молниеотводу и водостокам с крыш. В Челябинской области с 19 июня резко ухудшилась погода из-за влияния двух циклонов. В регионе началась череда сильных дождей с градом и молниями. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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