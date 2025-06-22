В селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник нанес удар по служебному автомобилю скорой помощи. В результате атаки врач, фельдшер и водитель скорой получили травмы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их оперативно направили в областную клиническую больницу. Сам автомобиль скорой помощи получил значительные повреждения.
Кроме того, второй беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате нападения водитель автобуса получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Пострадавшего экстренно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), где ему была оказана необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор.
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