В Белгородской области дрон ВСУ атаковал скорую помощь. Фото

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Гладков сообщил о новой атаке ВСУ в регионе, есть раненые
Гладков сообщил о новой атаке ВСУ в регионе, есть раненые Фото:

В селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник нанес удар по служебному автомобилю скорой помощи. В результате атаки врач, фельдшер и водитель скорой получили травмы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 

Атакованный в Белгородской области автомобиль скорой помощи
Атакованный в Белгородской области автомобиль скорой помощи
Фото:

«В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их оперативно направили в областную клиническую больницу. Сам автомобиль скорой помощи получил значительные повреждения.

Кроме того, второй беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате нападения водитель автобуса получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Пострадавшего экстренно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), где ему была оказана необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор.

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В селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник нанес удар по служебному автомобилю скорой помощи. В результате атаки врач, фельдшер и водитель скорой получили травмы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.  «В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы», — написал Гладков в своем telegram-канале. Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их оперативно направили в областную клиническую больницу. Сам автомобиль скорой помощи получил значительные повреждения. Кроме того, второй беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате нападения водитель автобуса получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Пострадавшего экстренно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ), где ему была оказана необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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