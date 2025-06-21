21 июня 2025

В страшной аварии на челябинской трассе один из пострадавших выжил. Видео

В тройной аварии с бензовозом в Челябинской области один из пострадавших выжил
© Служба новостей «URA.RU»
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Бензовоз вспыхнул на трассе в результате столкновения с двумя фурами
Бензовоз вспыхнул на трассе в результате столкновения с двумя фурами Фото:

В тройной аварии с бензовозом на территории Катав-Ивановского района Челябинской области один из пострадавших выжил. Погиб один человек, ранее сообщалось о двух. Информацию предоставили в МЧС.

«Уточнение по пострадавшим в ДТП. Один человек погиб, еще один пострадал: с травмами доставлен в медучреждение», — рассказали в ведомстве.

В Упрдоре сообщили URA.RU, что в результате аварии на полотно трассы вылилось около 500 литров топлива из бензовоза. Дорогу перекрывали для тушения пожара, который образовался из-за столкновения. На месте работали полиция, скорая, МЧС.  

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В тройной аварии с бензовозом на территории Катав-Ивановского района Челябинской области один из пострадавших выжил. Погиб один человек, ранее сообщалось о двух. Информацию предоставили в МЧС. «Уточнение по пострадавшим в ДТП. Один человек погиб, еще один пострадал: с травмами доставлен в медучреждение», — рассказали в ведомстве. В Упрдоре сообщили URA.RU, что в результате аварии на полотно трассы вылилось около 500 литров топлива из бензовоза. Дорогу перекрывали для тушения пожара, который образовался из-за столкновения. На месте работали полиция, скорая, МЧС.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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