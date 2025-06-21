В тройной аварии с бензовозом на территории Катав-Ивановского района Челябинской области один из пострадавших выжил. Погиб один человек, ранее сообщалось о двух. Информацию предоставили в МЧС.
«Уточнение по пострадавшим в ДТП. Один человек погиб, еще один пострадал: с травмами доставлен в медучреждение», — рассказали в ведомстве.
В Упрдоре сообщили URA.RU, что в результате аварии на полотно трассы вылилось около 500 литров топлива из бензовоза. Дорогу перекрывали для тушения пожара, который образовался из-за столкновения. На месте работали полиция, скорая, МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!